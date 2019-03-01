حملة طبية تقرّب التطبيب من ساكنة بوقرة النائية‬

هسبريس من وزان

نظّمت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بإقليم وزان، الخميس، حملة طبية متعددة التخصصات تنزيلا لأهداف برنامج "رعاية" لمكافحة آثار موجة البرد القارس التي تجتاح المناطق النائية والمعزولة بالجماعة الترابية بوقرة.

العملية الخيرية، التي تعد الثانية من نوعها بالجماعة سالفة الذكر والتي رأت النور بشراكة مع المجلس الجماعي بوقرة وتنسيق مع السلطات المحلية، عرفت تقديم كشوفات وفحوصات طبية مختصة لفائدة شريحة واسعة من سكان المنطقة القروية من مختلف الأعمار، خاصة الفئات الاجتماعية الهشة، بلغت في مجموعها 1006 مستفيدين.

مصدر مسؤول من مندوبية وزارة الصحة قال لهسبريس إن "الحملة تضمنت تقديم خدمات وفحوصات طبية مختصة في الطب العام وطب العيون والأنف والحنجرة، بالإضافة إلى أمراض العظام والمفاصل وأمراض الغدد والسكري وطب الأطفال وصحة الفم والأسنان والفحص بالصدى".

وأضاف المصدر ذاته أن "النشاط الطبي الخيري عرف كذلك تقديم تحاليل للكشف عن أمراض السكري وارتفاع الضغط الدموي وأمراض القلب، استفاد منها 236 من ساكنة الجماعة القروية"، مستحضرا في هذا السياق "توزيع كمية مهمة من الأدوية على مئات من المستفيدين".