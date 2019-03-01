عامل وزان يدشن الشطر الأول من الطريق الدائري

أيوب صدور من وزان (صور عبد المومن حاج علي)

أعطى المهدي شلبي، عامل إقليم وزان، الخميس، بدء العمل بالشطر الأول (حوالي 5.5 كيلومترات) من الطريق الدائري لمدينة وزان، وهو المشروع الذي جاء في إطار شراكة بين وزارة التجهيز والنقل والماء والمجلسين الإقليمي والجماعي للمدينة ذاتها، وذلك بحضور العربي المحرشي، رئيس المجلس الإقليمي وزان، وعبد الحليم علاوي، رئيس مجلس جماعة وزان، ومحمد احويط وعبد العزيز لشهب، برلمانيين عن إقليم وزان.

يوسف السحيمي، المدير الإقليمي للتجهيز والنقل والماء بوزان، قال لهسبريس إن "المشروع يشمل بناء الطريق إلى مدينة وزان على طول 14.7 كيلومترا بتكلفة مالية إجمالية تبلغ 86 مليون درهم، بمساهمة كل من المجلس الإقليمي بـ 73.3 مليون درهم، والمجلس الجماعي لوزان بـ 12.7 مليون درهم، بهدف المحافظة على رصيد الشبكة الطرقية".

وأضاف السحيمي أن اتفاقية المشروع تشمل كذلك "تقوية وصيانة عدد من الطرق بإقليم وزان، وتستهدف 69.6 كيلومترا موزعة ما بين تقوية الطريق الإقليمية رقم 4104 الرابطة بين عين دريج وتروال، والطريق الإقليمية 4103 بين جماعة زومي والخروبة، والطريق الإقليمية 4573 بين سد الوحدة وتروال، إلى جانب تقوية الطريق الإقليمية 4569 الرابطة بين الطريق الإقليمية 4508 وجماعة سيدي بوصبر، بالإضافة إلى توسيع تقوية الطريق الإقليمية 4101 الرابطة بين مدينة وزان وجماعة آسجن، بتمويل من الوزارة الوصية يصل إلى 107.7 ملايين درهم".

بدوره، العربي المحرشي، رئيس المجلس الإقليمي لوزان، قال لهسبريس إن "الهدف من تدشين الشطر الأول من الطريق الدائري يهدف إلى الرفع من مستوى الخدمة الطرقية لمستعملي الطريق، وتسهيل نقل الأشخاص والبضائع، والمساهمة في التنمية المحلية، والرفع من مستوى السلامة الطرقية".

وأضاف المحرشي أنه "من المنتظر أن تسهُل حركة السير الطرقي بين هذه المحاور، إلى جانب التخفيف من حدة الاكتظاظ داخل المدار الحضري، وفتح أبواب الاستثمار في وجه رجال الأعمال وتوفير مناصب شغل لشباب الإقليم الجبلي، وبالتالي المساهمة في التنمية المحلية".

من جانبه، اعتبر عبد الحليم علاوي، رئيس مجلس جماعة وزان، أن هذا الطريق الدائري "يأتي في إطار تعزيز الجاذبية والولوج إلى المدينة والمناطق المجاورة، إلى جانب المساهمة في انسيابية المرور"، مضيفا أن بناء الطريق الدائري سيفتح الباب أمام التعمير والاستثمار والرفع من عجلة التنمية والحركة الاقتصادية بالمدينة، وبالإقليم ككل.