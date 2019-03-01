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كُتّاب وآراء
حملة تحارب المخدرات بين تلاميذ وسجناء خريبكة
بعد قضاء 29 يوما في التنقل بين المؤسسات التعليمية لمدينة خريبكة من أجل توعية التلاميذ والتلميذات بخطورة ترويج واستهلاك المخدرات بكل أنواعها، اختَتَم منتدى الآفاق للثقافة والتنمية، مساء اليوم بمقر دار الشباب الزلاقة بخريبة، النسخة الثانية من حملة تحسيسية اختير لها شعار "من أجل الوعي بخطورة تعاطي المخدرات".
ياسمين الحاج، رئيسة منتدى الآفاق للثقافة والتنمية، قالت إن "الحملة التحسيسية جابت مجموعة من المؤسسات التعليمية بمدينة خريبكة، من ضمنها ابن عبدون وابن ياسين والفوسفاط وبن خلدون وبدر، وتميزّت آخر محطاتها بتنظيم لقاء مع نزلاء مؤسسة السجن المدني بخريبكة".
وأضافت المتحدثة ذاتها، في تصريح لهسبريس، أن "الحملة التحسيسية لقيت استحسان وتجاوب المشاركين فيها، وشكّلت فرصة لبعض التلاميذ من أجل الاعتراف بعلاقتهم بالمخدرات، خاصة ما يُعرف في أوساط الفئة الشابة بالكَالَة، فيما أبدى عدد من نزلاء المؤسسة السجنية ندمهم على تعاطيهم للمواد المخدرة".
وأوضحت الفاعلة الجمعوية أن الحملة تمت بتنسيق مع مصالح الأمن الوطني والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بخريبكة، وبشراكة ودعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمجلس الجماعي بخريبكة، وشملت مجموعة من الأنشطة، عبارة عن مداخلات أمنيين وفاعلين إعلاميين وجمعويين، إضافة إلى مشاركة المدير الإقليمي للتربية الوطنية ورئيس المجلس العلمي المحلي.
وأوردت رئيسة منتدى الآفاق للثقافة والتنمية أن "محطات المبادرة تميزت بتقديم مسرحيات ارتجالية حول موضوع المخدرات، من تشخيص انتصار مطيع وحنان عتيد وأيوب زحاف، من أجل إثارة الظاهرة وإيصال الرسائل المساعدة على محاربتها"، مشيرة إلى أن الحملة ستتكلل بتسطير مجموعة من التوصيات الكفيلة بمحاربة ظاهرة المخدرات بكل تجلياتها".