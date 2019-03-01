الوقاية المدنية بتزارين تفتح أبوابها للساكنة المحلية

هسبريس من زاكورة

فتحت الوقاية المدنية بجماعة تزارين، إقليم زاكورة، أبوابها أمام عموم المواطنين ابتداء من الخميس، وذلك في إطار التظاهرات التي تنظمها المديرية العامة للوقاية المدنية التابعة لوزارة الداخلية في كافة أنحاء التراب الوطني بمناسبة اليوم العالمي للوقاية المدنية، الذي يخلد هذه السنة تحت شعار "سلامة الأطفال مسؤوليتنا".

وتتضمن هذه الأبواب المفتوحة تقديم عروض حول كيفية تدخل عناصر الوقاية المدنية أثناء عملها والأجهزة والمعدات الخاصة بالإغاثة، بالإضافة إلى تنظيم حصص لتحسيس المواطنين، لاسيما التلاميذ والأطفال الصغار، بمختلف المخاطر، وتوزيع ملصقات ومنشورات ذات صلة.

وفي هذا الإطار، قال قائد مركز تزارين للوقاية المدنية، عبد الإله الشعراوي، في كلمة ألقاها بمناسبة إعطاء الانطلاقة الرسمية لـ"الأبواب المفتوحة"، إن شعار "اليوم العالمي للوقاية المدنية يركز على الأهمية الكبرى التي تكتسيها الطفولة وكذا وحمايتها من جميع المخاطر، وتوفير السلامة والوقاية اللازمة لها".

وأضاف أن "مركز الوقاية المدنية بتزارين دأب، كعادته في هذه المناسبة، على فتح أبوابه للعموم للتحسيس بالدور الريادي الذي تقوم به الوقاية المدنية وإطلاع المواطنين على التدابير الواجب اتخاذها في مواجهة الحوادث والكوارث، إلى جانب الاعتراف بالمجهودات التي تبذلها عناصر الوقاية المدنية في خدمة المواطنين".

وأشار المسؤول ذاته إلى أن الوقاية المدنية بتزارين، التي تغطي قيادتين وخمس جماعات ترابية، نفذت خلال السنة الماضية 168 تدخلا همّ أنواع مختلفة من الأمراض، وحوالي 30 تدخلا في حوادث السير، وتدخلين في الانزلاق، و34 تدخلا في التسممات، و5 تدخلات همت الاختناقات، و65 تدخلا في الولادة، و108 تدخلات في مجالات أخرى.