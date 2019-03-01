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خدمات قافلة طبية تصل 1200 مستفيد بإقليم الحوز

خدمات قافلة طبية تصل 1200 مستفيد بإقليم الحوز
إبراهيم مغراوي
الجمعة 01 مارس 2019 - 14:25

أشرف أنس الدكالي، وزير الصحة، اليوم الجمعة، على قافلة طبية نظمتها المديرية الجهوية للصحة، بتنسيق مع مندوبية هذا القطاع بإقليم الحوز.

وتستهدف هذه القافلة، التي تأتي في إطار عملية رعاية 2019-2018، حوالي 1200 شخص من ساكنة جماعة مولاي إبراهيم، التي توجد بأعماق جبال الأطلس الكبير بإقليم الحوز، وتعاني من الهشاشة الاجتماعية.

وتسعى هذه الحملة الاجتماعية، التي عبئ لها طاقم طبي متكون من 10 أطباء وثمانية متخصصين وأطر تمريضية وإدارية، إلى تحسين ولوج سكان جماعة مولاي إبراهيم إلى الخدمات العلاجية المتخصصة، من خلال توفير الاستشارات الطبية ذات الاختصاص، وتعزيز الخدمات الصحية بمنطقة في حاجة ماسة إلى تقليص الفوارق المجالية على المستوى الصحي.

واستفادت نساء ورجال وأطفال وشيوخ جماعة سيدي إبراهيم من عدة خدمات صحية، كالاستشارات الطبية العامة والمتخصصة، وفحوصات في طب النساء والتوليد والأطفال، والطب الباطني، وأمراض القلب والشرايين، والأذن والأنف والحنجرة، وطب العيون والأمراض الجلدية. وقدمت القافلة نفسها خدمات التشخيص بالأشعة والتحاليل الطبية، والعلاجات المتعلقة بصحة الفم والأسنان.

ووفرت الجهة المنظمة للقافلة المذكورة تجهيزات بيوطبية ومستلزمات ضرورية، منها ثلاث وحدات طبية متنقلة، وشاحنة تضم جهازا لقياس البصر، وآخر لتخطيط القلب وأجهزة للفحص بالصدى، ووحدة متنقلة لطب الأسنان. كما استفاد المرضى والمصابون من الأدوية والمستلزمات الطبية التي قدمت لهم بالمجان.

يذكر أن القافلة الطبية تخللتها أيضا حملات تحسيسية وتوعوية لفائدة ساكنة دواوير جماعة مولاي إبراهيم، همت طرق الوقاية من الأمراض والتربية من أجل الصحة.

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