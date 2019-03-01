24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2807:5413:4516:5519:2720:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. سعيد: التراث الفقهي وراء "الدَّعْشَشَة" والتطرّف (5.00)

  2. "بورش" تطلق النسخة الكهربائية من سيارة "ماكان" (5.00)

  3. العثماني يدعو إلى تسهيل حياة المقاولة والمستثمرين (5.00)

  4. بادو: السياسة اللغوية بالمغرب "استئصالية" لا تحقق التنوع الثقافي‬ (5.00)

  5. لجنة الصيد القاري تستعرض إنجازات ثلاث سنوات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | نار الاستقالات تستعر بالمجلس الجماعي لأكادير

نار الاستقالات تستعر بالمجلس الجماعي لأكادير

نار الاستقالات تستعر بالمجلس الجماعي لأكادير
ميمون أم العيد من أكادير
الجمعة 01 مارس 2019 - 22:40

قدم نائبان ينتميان إلى حزب العدالة والتنمية لرئيس المجلس الجماعي لأكادير اليوم استقالتيهما. وقد وضع النائبان "مفاتيح" تسيير شؤون الجماعة أمام الرئيس صالح المالوكي في اليوم نفسه ليرفعا بذلك عدد المستقيلين إلى ثمانية أعضاء منذ تشكيل المكتب المسير لأكادير.

وعزت خولة أجنان استقالتها إلى ما أسمته "خلافات واختلافات أصبحت تعيق وتعرقل إمكانية الاشتغال جنبا إلى جنب مع المكتب المسير".

وأضافت أجنان، في رسالتها إلى رئيس المجلس الجماعي، "أجدني اليوم بعد تفكير متأن أقدم استقالتي من موقعي كنائبة لكم وكعضو في المجلس الجماعي لأكادير".

أما عمر الشفدي فأشار في رسالة استقالته، التي وجهها اليوم إلى رئيس بلدية أكادير، إلى وجود "أسباب شخصية" وراء استقالته.

وتأتي هذه الموجة من الاستقالات بعد خلافات بين الأعضاء المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية، تم خلالها تبادل الاتهامات على صفحات الجرائد، وفشل حكماء الحزب في رأب الصدع بين الإخوة الأعداء.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق لمستشارين أن قدموا استقالاتهم من تسيير الجماعة، وهم أعضاء دخلوا غمار التسيير المحلي تحت يافطة الأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي، والبديل، قبل أن يلحق بهم مستشارون من العدالة والتنمية أعلنوا هم الآخرين تخليهم عن المسؤولية بمجلس صالح المالوكي لأسباب مختلفة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - Hamid الجمعة 01 مارس 2019 - 23:15
Agadir Oufalla... Quelle belle image
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - soussi الجمعة 01 مارس 2019 - 23:25
الماء و شطبة حتى لقع البحر خرجتو على اكادير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.