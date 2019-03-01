توقيع شراكتين لتوفير مناصب شغل بجهة الشرق

هسبريس من وجدة

قام عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، إلى جانب معاذ الجامعي، والي الجهة وعامل عمالة وجدة أنجاد، بتوقيع اتفاقيتي شراكة مع مقاولتين من أجل توفير عدد من مناصب الشغل في قطاع الخدمات، بحضور عثمان فردوس، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلف بالاستثمار، ومحمد المرابط، نائب رئيس مجلس جهة الشرق، ورؤساء المصالح اللاممركزة.

ويأتي توقيع الاتفاقيتين في إطار تشجيع الاستثمارات بجهة الشرق، والدفع بمجال الخدمات، وتشجيع الحركة الاقتصادية بالجهة، وتوفير مناصب الشغل للعاطلين.

وقال بعوي إن توقيع الاتفاقيتين يأتي تزامنا مع المناظرة الجهوية الأولى للتشغيل والتكوين المهني، التي دعا إليها الملك محمد السادس، مضيفا أنهما ستوفران ما يزيد عن 800 منصب شغل في مجال الخدمات، ساهم المجلس بمبلغ 6000 درهم كمنحة لكل منصب شغل.

ودعا بعوي المستثمرين، داخل وخارج أرض الوطن، إلى خلق استثمارات بالجهة من أجل دعم الحركة الاقتصادية، مبرزا أن "مجلس جهة الشرق مستعد لتوفير جميع الإمكانيات لدعم هذه الاستثمارات". كما عبّر عن شكره لوالي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، ومدير المركز الجهوي للاستثمار، عن الدور الذي لعباه لإقناع المستثمرين بالاستثمار في الجهة.

وكان بعوي قد أعطى، السبت الماضي، إلى جانب والي الجهة، انطلاقة أشغال بناء وحدة للنسيج بالمنطقة الصناعية لبني أنصار بإقليم الناظور، إضافة إلى توقيع اتفاقية شراكة مع مستثمر في مجال الصناعة الغذائية لتوفير 3000 منصب شغل.

ويحرص مجلس جهة الشرق على تشجيع الاستثمار، وأعد لهذه الغاية دفتر تحملات خاصا بتشجيع الاستثمار يتضمن مجموعة من التحفيزات؛ من قبيل تقديم الدعم المالي، ومرافقة حاملي المشاريع الاستثمارية، وغير ذلك من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى إحداث وتوسيع الأنشطة الاقتصادية.

ومن جملة التحفيزات، أيضا، تمتيع المستثمرين بجملة من الامتيازات، تتمثل في دعم اقتناء العقار، وتقديم منح التشغيل، مع ضرورة توفر شروط واحترام ضوابط إجرائية سطرت في هذا الباب للاستفادة من دعم مجلس جهة الشرق.