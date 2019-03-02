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الرئيسية | جهات | تداعيات "المصير المشترك" توحّد كهربائيين ومائيين

تداعيات "المصير المشترك" توحّد كهربائيين ومائيين

تداعيات "المصير المشترك" توحّد كهربائيين ومائيين
رشيد بيجيكن من أكادير
السبت 02 مارس 2019 - 07:38

أكدت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة والجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب أن "الكهربائيين والمائيين مستعدون للدفاع عن المؤسسة الوطنية، وعن الخدمة العمومية، ويعتبرون الحديث عن الحقوق والمكتسبات في ظل تفكيك خدمات المؤسسة مجرد مغالطات وهدر للزمن". كما وصفتا حقوق ومكتسبات الشغيلة، بالإضافة إلى استقرارها الاجتماعي والمهني، "خطوطا حمراء لن تسمحا بتجاوزها".

وسجل بلاغ مشترك صدر عن التنظيمين النقابيّين، تتوفر عليه هسبريس، بامتعاض "استمرار الدولة في نهج سياسة الآذان الصماء وفرض الأمر الواقع"، و"تحويل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى صندوق مقاصة احتياطي للإسهام في تنفيس الاحتقان الاجتماعي، وإلى منصة لتقديم الدعم وحفز الاستثمار الخاص في المجال".

ودعت النقابتان، المنضويتان تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، كل الأطر والمستخدمين بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى "التحلي بالمزيد من اليقظة والحزم والالتفاف حول جامعتيهم لإجهاض كل المحاولات الرامية إلى ضرب عمومية القطاعين الحيويين، والدفاع عن الحقوق والمكتسبات التاريخية للكهربائيين والمائيين، والحفاظ على استقرارهم المهني والاجتماعي، وصون ممتلكاتهم ومقدراتهم".

وأضاف بلاغ النقابتين أنه "تأسيسا على قانون جمع ودمج المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وفي سياق التحولات الهيكلية التي يشهدها قطاعا الكهرباء والماء، وما قد ينجم عن ذلك من تداعيات خطيرة على الخدمة العمومية، وعلى المكاسب المهنية والاجتماعية للأطر والمستخدمين، وفي إطار نضالات الجامعتين الصامدتين من أجل التصدي لهذا الهجوم الممنهج على المؤسسة العمومية، وعلى مقدرات الكهربائيين والمائيين"، فإن اجتماع الجامعتيْن الأخير كان "مناسبة لتدارس الوضع والمصير المشتركين، وسبل التصدي لهذا المسلسل التراجعي الخطير، بعد سنّ قوانين خارج المقاربة التشاركية مع المعنيين".

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