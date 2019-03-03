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توقعات مديرية الأرصاد الجوية لطقس اليوم الأحد

توقعات مديرية الأرصاد الجوية لطقس اليوم الأحد
هسبريس - و.م.ع
الأحد 03 مارس 2019 - 06:05

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الاحد، تشكل سحب منخفضة، خلال الليل والصباح فوق السواحل والسهول الشمالية والوسطى للمحيط الاطلسي ، وستكون مصحوبة بكتل ضبابية محلية.

كما ستظهر سحب أخرى ركامية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط ، فيما سيظل الطقس مستقرا طيلة النهار مع سماء قليلة السحب بباقي جهات المملكة. وستهب الرياح معتدلة القوة من القطاع الشمالي بالقرب من السواحل الجنوبية، بينما ستهب ضعيفة من الشمال إلى أحيانا متقلبة الاتجاه بباقي الأرجاء الأخرى .

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 01 و05 درجات بالمرتفعات، وما بين 03 و08 درجات بالمنطقة الشرقية ، وما بين 06 و11 درجة بالسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والسفوح الجنوبية الشرقية، وستكون ما بين 08 و13 بباقي المناطق الشمالية وبوسط البلاد ، وما بين 12 و 16 درجة بالأقاليم الجنوبية.

أما درجات الحرارة العليا ، فستتأرجح ما بين 14 و21 درجة بالمرتفعات ، وما بين 20 و25 بشمال ووسط وشرق البلاد ، وما بين 24 و28 درجة بداخل منطقة سوس وشمال الاقاليم الجنوبية وبأقصى الجنوب الشرقي ، وستكون ما بين 28 و 33 درجة بجنوب الاقاليم الجنوبية .

وسيكون البحر هادئا الى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية ، وقليل الهيجان الى هائج بالبوغاز، وما بين طرفاية والعيون، وهائجا الى قوي الهيجان بباقي السواحل.

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