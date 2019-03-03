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الرئيسية | جهات | منعش عقاري يتهم رئيس الشلالات بـ"الابتزاز ونسف مشاريع ملكية"

منعش عقاري يتهم رئيس الشلالات بـ"الابتزاز ونسف مشاريع ملكية"

منعش عقاري يتهم رئيس الشلالات بـ"الابتزاز ونسف مشاريع ملكية"
هسبريس - عبد الإله شبل
الأحد 03 مارس 2019 - 11:00

وجد رئيس جماعة الشلالات التابعة لعمالة إقليم المحمدية نفسه في موقف حرج بعد توجيه أحد المستثمرين العقاريين اتهامات كبيرة إليه، على رأسها الابتزاز، واستهداف المشاريع الاجتماعية التي يدعمها الملك محمد السادس.

وفجر صاحب شركة "ديار أمين" فضيحة من العيار الثقيل في وجه رئيس جماعة الشلالات، عمر التدلاوي، المنتمي إلى صفوف حزب الحركة الشعبية، حين أكد أنه "يقوم بابتزازه، إذ رفض منحه رخصة السكن رغم تقدمه بجميع الوثائق المطلوبة، بما فيها شهادة نهاية الأشغال والمطابقة المسلمة من طرف المهندس المعماري المشرف على المشروع، وكذا شواهد المطابقة المسلمة من طرف مكتب الدراسات ومكتب المراقبة".

وأوضح المستثمر العقاري أن الرئيس، وهو نجل البرلماني والرجل النافذ بالمنطقة سعيد التدلاوي، "يقايض تسليم هذه الوثيقة الإدارية بمنحه الشقق قليلة التكلفة"، والتي يصل عددها إلى 51 شقة، وهو ما يعتبر بحسبه "ابتزازا"، مضيفا أن "ما أقدم عليه الرئيس يعتبر امتناعا منه عن القيام بمهامه المخولة له من خلال الميثاق الجماعي، والمتعلقة بمنح رخص السكن للمشاريع المنجزة بالنفوذ الترابي لجماعة الشلالات".

نائب رئيس الاتحاد الوطني لصغار المنعشين العقاريين، محمد الذهبي، اعتبر في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس الإلكترونية أن ما قام به نجل التدلاوي "ابتزاز للمنعش العقاري، على اعتبار أن الأخير ليس له الحق في توزيع شقق السكن قليل التكلفة، وإنما تبقى من اختصاص السلطة الولائية التي تمنحها لأصحاب الدور الآيلة للسقوط".

وأضاف الذهبي، ضمن تصريحه، أن ما يقوم به رئيس الجماعة الذي لم يتجاوب مع المراسلات التي تم توجيهها إليه، وكذا مع تعليمات العامل السابق للمحمدية، "يتحدى ملك البلاد محمد السادس، الذي ما فتئ يؤكد في خطاباته ضرورة تشجيع الاستثمار وتقديم التسهيلات للمستثمرين".

وشدد المتحدث نفسه على أنه "لا يمكن لرئيس جماعة أن يقايض منعشا عقاريا ويحصل على شقق خارجة عن نطاقه، فهذا أمر مرفوض"، مضيفا: "المنعشون الصغار مقبلون على توقيع اتفاقية بين الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين والوزارة لتشجيعهم على المساهمة في إنجاز مائة شقة بالعالم القروي؛ فكيف يمكننا أن نشجع المنعشين بهذه المنطقة التي يوجد على رأسها رئيس من هذا الصنف؟".

واعتبر الاتحاد الوطني لصغار المنعشين العقاريين، في بلاغ له، أن "هذا السلوك الغريب واللامسؤول لرئيس جماعة الشلالات يعتبر ضربا صريحا للمشاريع الاجتماعية المدعمة من طرف الملك محمد السادس، ومتناقضا مع التوجهات الملكية الداعية إلى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وتشجيع الاستثمار".

وشرعت الشركة العقارية، كخطوة احتجاجية على تصرف الرئيس، في تثبيت صور الملك محمد السادس ولافتات تنديدية بـ"السلوك التعسفي الابتزازي واللامسؤول لرئيس الجماعة الذي يضرب الاستثمار والمتناقض مع التوجهات الملكية"، حسب الاتحاد المذكور.

من جهته، أكد رئيس جماعة الشلالات، عمر التدلاوي، في رسالة نصية، أن ما ذهبت إليه الشركة العقارية من اتهامات له بالابتزاز "ادعاء لا أساس له من الصحة"، مشيرا إلى أنه سيدلي لجريدة هسبريس بعد عودته من السفر بما يفيد من مخالفات في ضوابط التعمير.

ودخلت عمالة المحمدية، ممثلة في العامل الجديد، على خط هذه القضية، إذ قرر هشام لمدغري العلوي إيفاد لجنة لزيارة المشروع ومعاينته. غير أن الاتحاد الوطني لصغار المنعشين العقاريين أبلغ السلطات المحلية رفضه حضور الجماعة كطرف في هذه اللجنة.

وكان اجتماع عقد بعمالة المحمدية، أواخر شهر يناير الماضي، بحضور مؤسسة العمران وشركة إدماج سكن وشركة "ديار أمين"، والاتحاد الوطني لصغار المنعشين العقاريين، عرف إنجاز محضر يدعو الجماعة التي تخلفت عن الحضور إلى منح الشركة رخصة السكن.

وقرر المنعشون العقاريون الصغار رفع رسالة تظلم إلى الملك نتيجة "التعسف والابتزاز والأضرار المادية والمعنوية التي طالت صاحب الشركة"، مطالبين في الوقت نفسه بتفعيل المساءلة وفتح تحقيق في هذه القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - عبد المجيد الأحد 03 مارس 2019 - 11:26
هادو هوما المسؤولين الفاسدين ديالنا ؛ عندو هير الطابع أو باغي الفلوس ضاربين فيهوم الناس تمارة كحلة
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2 - من فاس الأحد 03 مارس 2019 - 11:28
على ذكر المشاريع الملكية . فالمسؤولين لا يفرقون بين للاخضر و اليابس. نهب و تضخيم الفواتير و رشاوي و عليه يترتب الغش و عدم الجودة. بل. و يبقى المشروع خراب.. او حبر على ورق. كممن المشاريع في المملكة صرفت لها ميزانياتها مرات عديدة وتحت اشراف الوالي فلان او العامل علان او رئيس الجهة..... وحتى على يد جلالة الملك تدسن. ولا ترى النور او يبدأون بالتخادل و النهب....... وعند محاسبهم تقرر اللجن اعفائهم و توليتهم مناصب افضل...
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11
3 - wood الأحد 03 مارس 2019 - 11:29
المخزن مثل المنشار طالع واكل نازل واكل ، فهو يربح على الجهتين ، فحتى ما يسمى السكن المجاني أو الشبه المجاني الذي يمنح للمرحلين أو في إطار محاربة السكن الغير اللائق سواء شقق أو بقع سكنية فالذي يؤدي ثمنه هم الزبائن الأخرون حيث تحتسب من تكلفة المشروع ، فكل منعش عقاري ملزم بنسبة محددة من الشقق أو بقع لفائدة الدولة تتصرف بها حسب هواها بينما يعتقد المستفيد أن الدولة دفعت ثمنها و قدمتها له بثمن أقل بل على الأرجح تأخدها مجانا من المستثمر و تبيعها لمن تريد حسب منطق الزبونية و المحسوبية ، أما المستثمر فيعوض خسارته من المقتنين الآخرين ، فكل هذا الأمر لا يعدو فساد مقنن !!!
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4 - هيبة سعاد الأحد 03 مارس 2019 - 11:29
هذه التصرفات اصبحت تقام بشكل ممنهج في مختلف مناطق البلد فرموز الفساد السياسي والسلطوي والانتخابي لهم اليد الطولى لافساد كل مخطط يهدف الى تنمية وتحسين حياة المواطن !!
فوضى وتسيب رهيب الغريب ان كل هذه التصرفات تمر بدون مساءلة او محاسبة كأن هناك تواطء بين سلطة التحكم ورموز الفساد السياسي !!
اكيد هناك تواطء رهيب
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5 - Zarouala الأحد 03 مارس 2019 - 11:30
الفساد متغلغل في عروق العباد يفسدود ولا يصلحون العراقيل والعقبات كي لا يتقدم البلد لا يطبقون خطابات الملك ولا يخشون الله ادا اسندت الامور لغير اهلها فانتظر الساعة
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6 - مهاجر الأحد 03 مارس 2019 - 11:34
استغلال السلطة لأغراض شخصية فهذا غير مقبول .يجب الحد من هذه التصرفات خارج نطاق القانون،
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7 - الناهب القديس الأحد 03 مارس 2019 - 11:37
كل يوم يصلك خبر تشريد العائلات في المغرب، هناك بعض الأباطرة يتم ملاحقتهم والبعض الاخر ينتهي بهم التحقيق أمام باب الق........صر ويتوقف ليختفي.
ليس لهذا الحد فقط وإن عند الشكوى تودع الضحية وراء القضبان. القانون على الجميع او دموقراطية الفوضى، لما يسود الفساد تصبح العدالة جريمة.
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8 - المقاطع بوربعين الأحد 03 مارس 2019 - 11:45
إذاكنافي دولة الحك ولاقانون فإن رؤساء
ومديرات وموظفين السامين عندفضحهم
لايتم سجنهم ومحاسبتهم بل يتم
ترقيتهم الله أكبرعلى دولة القمع
للفقراء وترقية الأغنياءالمفسدين
ولانثق في كل مايكتب ويدبز
هناك أقاويل وأكاذيب من الإعلام
التابعة للمخزن ولابدلتأكيدالخبر
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