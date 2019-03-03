منعش عقاري يتهم رئيس الشلالات بـ"الابتزاز ونسف مشاريع ملكية"

هسبريس - عبد الإله شبل

وجد رئيس جماعة الشلالات التابعة لعمالة إقليم المحمدية نفسه في موقف حرج بعد توجيه أحد المستثمرين العقاريين اتهامات كبيرة إليه، على رأسها الابتزاز، واستهداف المشاريع الاجتماعية التي يدعمها الملك محمد السادس.

وفجر صاحب شركة "ديار أمين" فضيحة من العيار الثقيل في وجه رئيس جماعة الشلالات، عمر التدلاوي، المنتمي إلى صفوف حزب الحركة الشعبية، حين أكد أنه "يقوم بابتزازه، إذ رفض منحه رخصة السكن رغم تقدمه بجميع الوثائق المطلوبة، بما فيها شهادة نهاية الأشغال والمطابقة المسلمة من طرف المهندس المعماري المشرف على المشروع، وكذا شواهد المطابقة المسلمة من طرف مكتب الدراسات ومكتب المراقبة".

وأوضح المستثمر العقاري أن الرئيس، وهو نجل البرلماني والرجل النافذ بالمنطقة سعيد التدلاوي، "يقايض تسليم هذه الوثيقة الإدارية بمنحه الشقق قليلة التكلفة"، والتي يصل عددها إلى 51 شقة، وهو ما يعتبر بحسبه "ابتزازا"، مضيفا أن "ما أقدم عليه الرئيس يعتبر امتناعا منه عن القيام بمهامه المخولة له من خلال الميثاق الجماعي، والمتعلقة بمنح رخص السكن للمشاريع المنجزة بالنفوذ الترابي لجماعة الشلالات".

نائب رئيس الاتحاد الوطني لصغار المنعشين العقاريين، محمد الذهبي، اعتبر في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس الإلكترونية أن ما قام به نجل التدلاوي "ابتزاز للمنعش العقاري، على اعتبار أن الأخير ليس له الحق في توزيع شقق السكن قليل التكلفة، وإنما تبقى من اختصاص السلطة الولائية التي تمنحها لأصحاب الدور الآيلة للسقوط".

وأضاف الذهبي، ضمن تصريحه، أن ما يقوم به رئيس الجماعة الذي لم يتجاوب مع المراسلات التي تم توجيهها إليه، وكذا مع تعليمات العامل السابق للمحمدية، "يتحدى ملك البلاد محمد السادس، الذي ما فتئ يؤكد في خطاباته ضرورة تشجيع الاستثمار وتقديم التسهيلات للمستثمرين".

وشدد المتحدث نفسه على أنه "لا يمكن لرئيس جماعة أن يقايض منعشا عقاريا ويحصل على شقق خارجة عن نطاقه، فهذا أمر مرفوض"، مضيفا: "المنعشون الصغار مقبلون على توقيع اتفاقية بين الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين والوزارة لتشجيعهم على المساهمة في إنجاز مائة شقة بالعالم القروي؛ فكيف يمكننا أن نشجع المنعشين بهذه المنطقة التي يوجد على رأسها رئيس من هذا الصنف؟".

واعتبر الاتحاد الوطني لصغار المنعشين العقاريين، في بلاغ له، أن "هذا السلوك الغريب واللامسؤول لرئيس جماعة الشلالات يعتبر ضربا صريحا للمشاريع الاجتماعية المدعمة من طرف الملك محمد السادس، ومتناقضا مع التوجهات الملكية الداعية إلى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وتشجيع الاستثمار".

وشرعت الشركة العقارية، كخطوة احتجاجية على تصرف الرئيس، في تثبيت صور الملك محمد السادس ولافتات تنديدية بـ"السلوك التعسفي الابتزازي واللامسؤول لرئيس الجماعة الذي يضرب الاستثمار والمتناقض مع التوجهات الملكية"، حسب الاتحاد المذكور.

من جهته، أكد رئيس جماعة الشلالات، عمر التدلاوي، في رسالة نصية، أن ما ذهبت إليه الشركة العقارية من اتهامات له بالابتزاز "ادعاء لا أساس له من الصحة"، مشيرا إلى أنه سيدلي لجريدة هسبريس بعد عودته من السفر بما يفيد من مخالفات في ضوابط التعمير.

ودخلت عمالة المحمدية، ممثلة في العامل الجديد، على خط هذه القضية، إذ قرر هشام لمدغري العلوي إيفاد لجنة لزيارة المشروع ومعاينته. غير أن الاتحاد الوطني لصغار المنعشين العقاريين أبلغ السلطات المحلية رفضه حضور الجماعة كطرف في هذه اللجنة.

وكان اجتماع عقد بعمالة المحمدية، أواخر شهر يناير الماضي، بحضور مؤسسة العمران وشركة إدماج سكن وشركة "ديار أمين"، والاتحاد الوطني لصغار المنعشين العقاريين، عرف إنجاز محضر يدعو الجماعة التي تخلفت عن الحضور إلى منح الشركة رخصة السكن.

وقرر المنعشون العقاريون الصغار رفع رسالة تظلم إلى الملك نتيجة "التعسف والابتزاز والأضرار المادية والمعنوية التي طالت صاحب الشركة"، مطالبين في الوقت نفسه بتفعيل المساءلة وفتح تحقيق في هذه القضية.