ساجد: تعليمات الملك تؤكد أهمية الصناعة التقليديّة

هسبريس من الرباط

أعطى محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، الانطلاقة الرسمية لفعاليات الدورة الأولى من المعرض الوطني للمعادن، تحت شعار "فنون المعادن .. ماض عريق ومستقبل مشرق"، بحضور كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، ووالي فاس مكناس ورئيس الجهة، والمدير العام لدار الصانع، والمديرين المركزيين والمنتخبين وفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية.

وتفقد الوفد جميع أروقة المعرض، واطلع على إنتاجات وإبداعات الصناع والحرفيين، واستمع إلى شروحهم وتطلعاتهم؛ فيما نوّه محمد ساجد بـ"دور غرفة الصناعة التقليدية في تنزيل هذه التظاهرة على أرض الواقع، والتي ستنضاف إلى مصاف المعارض الكبرى التي تسهر الوزارة على تنزيلها".

وذكر الوزير بـ"المكانة الكبيرة التي يحظى بها قطاع الصناعة التقليدية، التي عرف عدد مهم من مرافقها إعادة التأهيل طبقا للتعليمات الملكية، ومن خلال الإستراتيجيات الكبرى التي وضعت بهذا الصدد"، مضيفا أن "فاس بحضارتها وروحانياتها تعد منبعا للإبداع في مجال الصناعة التقليدية"، ومنوها بـ"دور الصناع في الحفاظ على هذا التراث الحضاري".

وأشار ساجد إلى "المميزات التي تطبع هذا الفن وما ينتجه من إبداعات تقليدية متميزة"، لافتا الانتباه إلى "الدور الكبير لمعرض المعادن الذي يزخر بكمية كبيرة من الثقافة والتراث المغربي التقليدي العريق"؛ كما أبرز مكانة مدينة فاس التي حافظت عبر التاريخ على التراث المادي واللامادي للحرف، "والتي أضحت اليوم بفضل العناية السامية للملك تعرف إعادة تثمينها وإبرازها كحلقة أساسية في التعريف بالحضارات التي عاشها المغرب".

ويضم المعرض، الذي يشارك في تنظيمه مجلس جهة فاس مكناس، ومجلس جماعة فاس، فضاءات عدة، منها ما يخص التحف ومنتجات خريجي معاهد التكوين، ومنها جناح تجاري للبيع، وآخر للتصاميم، وعروض على المشغولات، وجناح للعتاد التقني. كما تشمل الدورة ندوات وموائد مستديرة حول قطاع المعادن والمجالات المرتبطة به والسبل الكفيلة للرقي به، يؤطرها باحثون وخبراء في الميدان، ودورات تكوينية لفائدة الحرفيين لتقوية قدراتهم ومعارفهم، وتكريم وجوه فاعلة في مجال الصناعة التقليدية.

ويشير المعرض إلى "البعد الإنساني لهذه الحرف في جذب السياح الأجانب لزيارة المغرب، وخاصة أحياؤه القديمة، لما تزخر به من معالم ومواقع ومآثر ومراكز للعيش المشترك، حيث التسامح والتعايش والكرم الذي يطبع الحياة بهذه الفضاءات"، حسب المنظمين.