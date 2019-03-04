قوافل طبية مجانية تعالج مئات الفقراء بشيشاوة

إبراهيم مغراوي من مراكش

استفاد 1710 أشخاص من خدمات ثلاث قوافل طبية نظمت من طرف مندوبية الصحة بإقليم شيشاوة، بشراكة مع جمعيات مدنية، وتنسيق مع مندوبية التعاون الوطني.

بجماعة تمزغادوين استفاد 800 مريض من سكان دوار آيت واعراب بدائرة إمنتانوت من خدمات قافلة متعددة التخصصات، منهم 150 استفادوا من قياس وتصحيح البصر.

وقد نظمت هذه القافلة بشراكة مع جمعية "فضاء الأطر" بالمحمدية، ونادي "المبادرة التنمية البشرية" بالمدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم بالرباط.

كما نظمت بجماعة تمليلت حملة طبية من طرف جمعية "توريرت للتنمية والتضامن"، استفاد منها 500 شخص بدوار توريرت، أجريت لهم فحوصات أشرفت عليها أطر طبية من تخصصات عدة، كطب الأطفال والنساء والأسنان والقلب والعظام والطب العام.

أما بجماعة لاداسيل، فقد استفاد 80 رجلا و200 امرأة و30 طفلا من قافلة طبية نظمت بالمركز الصحي من طرف مندوبية التعاون الوطني بشيشاوة، بتنسيق مع المندوبية الإقليمية للصحة بالإقليم نفسه والمجلس الجماعي.

وأشرف على هذه الحملة الاجتماعية طاقم طبي وتمريضي، يتكون من 10 أطباء من الطب العام، و4 أخصائيين في طب القلب والشرايين، و18 طالبا من كلية الطب، و6 ممرضين.

وتميزت هذه الحملة بتنظيم عملية توعوية حول صحة الفم بالمدرسة المركزية أداسيل، استفاد منها 100 تلميذ، وزعت عليهم فُرَش ومعاجين الأسنان.