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الرئيسية | جهات | غابة "عين الشقف" .. الإسمنت والإهمال يخنقان القاطنين في فاس

غابة "عين الشقف" .. الإسمنت والإهمال يخنقان القاطنين في فاس

غابة "عين الشقف" .. الإسمنت والإهمال يخنقان القاطنين في فاس
رشيد الكويرتي من فاس
الاثنين 04 مارس 2019 - 11:00

تعد غابة عين الشقف، الممتدة على مساحة تناهز 64 هكتارا، المتنفس الطبيعي الوحيد لسكان فاس، تزيد من جاذبيتها إطلالتها على المدار الحضري، وندرة المناطق الخضراء بالمدينة وضواحيها، بعد أن أتى التوسع العمراني على الأخضر واليابس، وأضحى يهدد، أيضا، هذا الموروث الإيكولوجي بالضياع والاندثار.

وكانت غابة عين الشقف قد طفت على الواجهة قبل أيام قليلة حين أشرف سعيد زنيبر، والي جهة فاس مكناس، شخصيا على هدم عدد من المنشآت التابعة لمنتجع سياحي للخواص مقام على جزء من الغابة تمت حيازة عقاره بموجب عقد تفويت من الأملاك المخزنية. وقد جاءت عملية الهدم إثر تعرض مصالح المياه والغابات على أشغال توسعة المنشأة السياحية المذكورة، لما سيلحقه ذلك من أضرار بيئية بهاته الغابة.

ملاذ لعشاق الطبيعة

"أرتاد هذا الفضاء، رفقة أفراد أسرتي، منذ سنوات خلال نهاية الأسبوع. إنه بحق مكان ساحر للترويح عن النفس"، يقول محمد اليعقوبي، أستاذ بالتعليم الثانوي، في تصريح لهسبريس، مشيرا إلى أن أطفاله الثلاثة يجدون في غابة عين الشقف المساحة الكافية للعب، والمكان الملائم لاستنشاق الهواء النقي.

"قبل سبع سنوات أعيد الاعتبار إلى هذه الغابة، حيث تمت صيانة مسالكها وإعادة تهيئة فضائها وتشجير أطرافها، لكن بعد ذلك تم إهمالها وأصبحت تواجه مصيرها لوحدها"، يضيف اليعقوبي، مشيرا إلى أنه يشعر بالحزن وهو يرى أشجار الغابة تتعرض للتدهور. وقال إن ما تم وضعه من تجهيزات بها في طريقه إلى الإتلاف.

ما تحدث عنه اليعقوبي من تجهيزات يهم تلك التي استفادت منها غابة عين الشقف سنة 2009، في إطار مشروع تأهيل أطلقته المندوبية السامية للمياه والغابات ومكافحة التصحر، وهو الورش الذي همّ تعزيز رصيد الغابة من الأشجار، وإحداث بنيات لاستقبال الزوار، وصيانة مسالكها، وإعادة تشجير مناطق واسعة بها.

ما عبر عنه اليعقوبي من قلق حول المصير المجهول الذي يكتنف غابة عين الشقف، أكده أيضا كمال الغزواني، وهو طالب بجامعة سيدي محمد بنعبد الله بفاس، مضيفا أن غابة عين الشقف تشكل ملاذه المفضل لممارسة رياضة الجري. وأوضح أن توفرها على مدار مخصص لممارسة هذه الرياضة يجعلها قبلة للرياضيين.

"لا أتخيل مدينة فاس بدون هذه الغابة، وعلى المسؤولين حمايتها من مافيا العقار المتربصة بها، والتي تريد الاستحواذ عليها لتحويلها إلى غابة من الإسمنت المسلح"، يقول الغزواني، الذي انتقد بشدة محاصرة غابة عين الشقف بالتجزئات السكنية، وخنقها بالمباني من كل جهة.

واقع مقلق وخطر محدق

"غابة عين الشقف صارت، بصراحة، مهملة ومهددة"، يقول سعيد العيساوي، رئيس جمعية "المشعل للتنمية الاجتماعية" بجماعة عين الشقف، مؤكدا أن مسؤولية المحافظة عليها تبقى مشتركة بين المسؤولين والزوار والساكنة المحلية والفاعلين الجمعويين.

وأضاف العيساوي، متحدثا لهسبريس، "يجب حماية فضاء غابة عين الشقف من النفايات، وتوفير الأمن للزوار، موردا أن هذه الغابة صارت تشكل المتنفس الطبيعي الوحيد الذي لا يزال قائما بضواحي مدينة فاس.

الفاعل الجمعوي ذاته أشار إلى أن جمعيته واعية كثيرا بالأهمية البيئية لهذه الغابة، مضيفا أنها بادرت إلى تنظيم عدد من الأنشطة التحسيسية بفضاء هذه الغابة من أجل التعريف بمؤهلاتها، والتحسيس بأهميتها الإيكولوجية، ومن بينها تنظيم ورشة تزامنا مع تنظيم "كوب 22"، والاحتفال باليوم العالمي للشجرة.

من جانبه، لم يخف الجيلالي الدومة، رئيس جماعة عين الشقف، ما آل إليه واقع غابة عين الشقف، مضيفا، في تصريح لهسبريس، أن لجماعته اتفاقية مع جهة فاس مكناس ووزارة السياحة تهم تهيئة وتثمين هذه الغابة. وأوضح أن هذا المشروع، الذي رصد لإنجازه مبلغ مالي يناهز 12 مليون درهم، يهم صيانة الغابة انطلاقا من سنة 2020.

وأبرز الدومة أن "غابة عين الشقف لم تعد غابة قروية كما كانت في السابق، بل أصبحت منتزها حضريا بعد أن صارت تتوسط العمران"، مشيرا إلى أن مصالح التجهيز ستعمل، قبل نهاية السنة الجارية، على تقوية الطريق المحاذية لهاته الغابة لتسهيل ولوج الزوار إليها.

"جميع المداخيل التي تتأتى للجماعة من غابة عين الشقف يتم صرفها عليها"، يوضح الدومة، مضيفا أن جماعته الترابية هي التي تتكفل بنظافة الغابة، وتشرف على مختلف الأنشطة التي تنظم داخلها.

وأكد المسؤول الجماعي ذاته أن غابة عين الشقف عقار محفظ من لدن مصالح المياه والغابات ومحاربة التصحر، مضيفا أن "جزءا منها تم تفويته، في إطار المناقلة، إلى أحد المنعشين السياحيين في عهد المجلس السابق"، وأن "المجلس الحالي يعتبر عقار غابة عين الشقف شيئا مقدسا، ولا ينبغي التفريط في أي شبر منه في جميع الأحوال".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - البشير عزالدين الاثنين 04 مارس 2019 - 11:14
ثمة اشياء بالمغرب على غير ما يرام تريد للمغاربة ان يبقوا متخلفين غير منظمين و يريدون تفشي الاجرام و الدعارة و الفقر و البؤس و التخريب و نلاحظ الامر منذ 60 سنة...مقارنة بدول مجاورة و جزر صغيرة جدا زرتها حيث لاحظت ان الناس في تلك البلدان الصغيرة تعيش عيشة عادية هادئة بلا قيم تحراميات و الكذب و النفاق و السرقة و الغش--علاش ك هذا بالمغرب؟ اينما وليت وجهك تحاصرك القاذورات و الاوساخ و مظاهر الفقر و التهميش و الاقصاء و الاوساخ و التخريب و الفوارق....هذه سياسة و النخبة الفرنكاوية غير ديموقراطية و بعيدة عم هموم و مشاكل الشعب و قيمه و تاريخه لان المغرب بالنسبة لها ليس سوى منصة و محطة لنهب و تهريب الاموال و لهذا اينما مشينا نلاحظ الحفر و العشوائية و غياب المدارس و المستشفيات و كثرة الفراشا و مظاهر الفوضى و النهب الخ الخ - لو كان الشعب يحكم نفسه بنفسه لما عاش الالام و المصائب و السيبة الخ الخ
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9
2 - من عين شقف الاثنين 04 مارس 2019 - 11:28
هو اولا اشكر القوات المساعدة... هناك تقوم بواجبها.... و يجب على رواد الغابة للتنزه ان يجمعو ازبالهم هذه عقدة المغاربة هو يتركون مكانهم وسخ بالازبال لا يجمعونها في كيس و يرمونها في الخاوية. او يأخدونها معهم الى حين يجدوا مكان..... وهذا معرف عالميا. الكرم مقابل الوسخ و الزبل خصوصا المكان العام. هذا يرمي علب السردين و هاته. حفاظات طفلها....
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14
3 - Marocains الاثنين 04 مارس 2019 - 11:44
بلدان الناس كلها جميلة

يهتمون بالحدائق
يهتمون بالنضافة
يحسنون المنضر

يصبغون الجدران
يزلجون الأرض
الأرض تلمع عندهم


إلا نحن المغاربة


الحديقة منتوفة
المياه ملوثة
الأرض محفرة و خانزة

الكراسي مقشرين مهرسين




يجب أن يقدم المسؤول للعذالة ؟
هذا عيب و عار




البطالة موجود تعني وفرة اليد العاملة
المداخيل موجودة


أين تذهب أموال الشعب


حديقة ماقادينش عليها ؟؟؟؟

ٱفينكم المسؤولين ؟؟؟؟
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1
4 - أبو خليل الاثنين 04 مارس 2019 - 11:49
من واجب زوار الغابة المحافظة عليها و الحرص على استخدامها. من المؤسف جدا أن نجد بعض الأشخاص يرمون حفاظات الاطفال وعبوات المشروبات في كل مكان... و آ خرون يعزفون الموسيقى و يغنون بصوت مزعج . و كلاب شرسة من شتىةالانواع في موقف السيارات.
ننوه بدور رجال القوات المساعدة في الحفاظ. على الامن... و نرجو تسييج الغابة لكي لا تصبح معبرا للمتسكعين و تجهييزها بكاميرات المراقبة إذا أمكن.
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0
5 - ولد حميدو الاثنين 04 مارس 2019 - 11:53
فاس من قبل كانت قبلة للسياح المغاربة و حتى الأجانب فأين ايام مولاي يعقوب و سيدي حرازم و الحركية في المدينة العتيقة و كانت مدينة آمنة حتى جاء قيادي حزبي شجع البلطجة و البناء العشوائي خدمة لمصالحه
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1
6 - ghizlane الاثنين 04 مارس 2019 - 11:59
نتمنى ان لا يحدث لهذه الغابة ما حدث لساحة واد فاس التي كانت مليئة بالاشجار و كانت تعتبر متنفسا ذو اهمية كبيرة لأحياء شعبية كثيرة الى ان تم تفويتها لمجموعة من شركات العقار و مع ما كان يصاحبها من اكاذيب حول انجاز حديقة للطيور حيث طارت الطيور مع الحديقة و اصبح سكان تلك الاحياء يقومون بخرجات يملأون فيها المدارت القريبة من واد فاس و التي حلت محل تلك المساحات الشاسعة كمتنفس .
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3
7 - cuemero الاثنين 04 مارس 2019 - 12:13
لي ذكريات جميلة مع هذه الغابة حيث كانت مازالت تابعة للمجال القروي قبل أن تصبح الآن محاصرة من البنايات من كل جانب حيث قضيت فيها سنوات 2000إلى 2004 أراجع فيها دروسي الجامعية وأمارس فيها الرياضة يوم الأحد لقد كانت محاطة بمناظر خضراء خلابة من كل جانب وهي توفر الطمأنينة والأمن لمرتاديها وكانت هي السبب في نجاحي في امتحاناتي الجامعية أما الآن فالإسمنت اكتسح جماعتي عين الشقف وأولاد الطيب وأصبحت مهددة من طرف لوبيات العقار
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