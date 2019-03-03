سلطات القصر الكبير تتصدى للعربات المجرورة

هسبريس من الرباط

باشرت السلطات المحلية بالملحقات الإدارية الأولى والثانية والثالثة لمدينة القصر الكبير حملة لمحاربة العربات المجرورة بالأحصنة.

وأشارت مصادر هسبريس إلى أن هذه الحملة أسفرت عن حجز وتحطيم عربة بحي أولاد احميد، الواقع على الشريط الهامشي لمدينة القصر الكبير، وهو أهم حيّ سكني يقطنه مستعملو العربات.

وأضافت المصادر ذاتها أن الحملة جاءت بعد اجتماعات تنسيقية بين السلطات الإدارية والأمنية بالقصر الكبير، بحضور المسؤولين عن تدبير الشأن العام بالمدينة.

استعمال العربات في تنقل المواطنين ونقل البضائع يعود إلى عقود من الزمن بمدينة القصر الكبير، ولم يستطع أصحابها تطوير خدماتهم.