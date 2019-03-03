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سلطات القصر الكبير تتصدى للعربات المجرورة
الأحد 03 مارس 2019 - 14:15
باشرت السلطات المحلية بالملحقات الإدارية الأولى والثانية والثالثة لمدينة القصر الكبير حملة لمحاربة العربات المجرورة بالأحصنة.
وأشارت مصادر هسبريس إلى أن هذه الحملة أسفرت عن حجز وتحطيم عربة بحي أولاد احميد، الواقع على الشريط الهامشي لمدينة القصر الكبير، وهو أهم حيّ سكني يقطنه مستعملو العربات.
وأضافت المصادر ذاتها أن الحملة جاءت بعد اجتماعات تنسيقية بين السلطات الإدارية والأمنية بالقصر الكبير، بحضور المسؤولين عن تدبير الشأن العام بالمدينة.
استعمال العربات في تنقل المواطنين ونقل البضائع يعود إلى عقود من الزمن بمدينة القصر الكبير، ولم يستطع أصحابها تطوير خدماتهم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - كارو الأحد 03 مارس 2019 - 14:35
اتمنا ان تكون حملة في مدينة الفقيه ابن صالح المعروفة كذلك بالعربات اامجرورة بالاحصنة ... اما احصابها فجلهم من اصحاب السوابق ومستعملي المخدرات... لقد افسدو المدينة خاصة في باب الخميس
2 - عزيز الأحد 03 مارس 2019 - 14:36
بغينا البلاد تزيد القدام ولكن خليو لينا الكوارو والتريبورتور. بغينا بلادنا بحال اوروبا ولكن خليو لينا الكرارس والفراشه.بغينا شعب متقف بحال أمريكا ولكن خليو لينا الاستاد المنياري واكشون اكنون . غير زكيو معانا الخوت
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