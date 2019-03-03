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كُتّاب وآراء
ساجد ينادي بتثمين التراث الحضاري لمدينة فاس
قال محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، إن مدينة فاس "يجب أن تكون أول وجهة وطنية لنا لأن هذه المدينة الرمز ذات التاريخ العريق، التي تحمل حضارتنا وثقافتنا، لا مثيل لها في المغرب من حيث التراث والثقافة"، ودعا إلى ضرورة تطوير التراث الثقافي والحضاري وتثمينه بما يساعد على إقلاع المدينة الألفية.
جاء ذلك خلال حفل عشاء نظمه المجلس الجهوي للسياحة بفاس، بشراكة مع ولاية جهة فاس–مكناس، مساء الجمعة، بمناسبة الدورة الأولى من مبادرة "أيام التأثير الإعلامي"، التي عرفت تنظيم زيارة لمختلف وسائل الإعلام لاستكشاف الوجهة الفريدة لفاس ومدينتها القديمة من فاتح إلى 3 مارس 2019.
وأضاف الوزير أن مجموع المتدخلين في القطاع السياحي ومكونات المجتمع "مدعوون للاستثمار ومضاعفة الجهود ليصبح التراث العريق الذي تزخر به فاس عنصرا أساسيا لحفز إقلاعها، بما يجعل هذا الماضي العريق عنصرا هاما في بناء مستقبل الأجيال الجديدة".
كما تناول ساجد برنامج التأهيل الذي تخضع له المدينة العتيقة لفاس برعاية الملك محمد السادس، مبرزا أن هذه الدفعة الملكية "تمثل خطوة رائعة تتيح لنا التواصل مع جذورنا وإظهار أفضل ما لدينا من حيث التقاليد والعادات والحضارة".
وختم ساجد حديثه بقول إن ما يميز تراثنا وأصالتنا "هي تقاليدنا في الانفتاح والتعايش"، موضحا أن وسائل الإعلام الوطنية "مدعوة للمساهمة في نشر هذا التراث الاستثنائي، بما في ذلك جعل مسألة تثمينه أولوية".