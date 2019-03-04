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الرئيسية | جهات | مبادرة إنسانية تجسّد ثقافة الاعتراف بشفشاون

مبادرة إنسانية تجسّد ثقافة الاعتراف بشفشاون

مبادرة إنسانية تجسّد ثقافة الاعتراف بشفشاون
عبد الجواد الخنيفي من شفشاون
الاثنين 04 مارس 2019 - 06:35

في مبادرة إنسانية تجسّد قيم التلاحم والاحترام والتقدير والتكافل الاجتماعي، نظمت جمعية "فضاءات تشكيلية"، بتعاون مع بعض فعاليات المجتمع المدني بمدينة شفشاون، بمركب محمد السادس للثقافة والفنون والرياضة، حفلا تكريميا على شرف محمد الدنكير وأحمد أفزاز، وهما وجهان من وجوه مدينة شفشاون، آثرا الكفاح منذ عدة عقود بكل نكران للذات، وبقناعة عالية في جانب الحصول على لقمة العيش، وهما ينقلان أمتعة الناس بأمانة ودون أن تغيب عن وجهيهما الابتسامة.

الحفل التكريمي حضرته رئيسة جمعية "فضاءات تشكيلية" الفنانة نزيهة البشير العلمي، والعديد من أبناء المدينة وفعالياتها، الذين أثنوا على هذا العمل الإنساني النبيل والمؤثر. كما كان اللقاء مناسبة لإلقاء كلمات في حق المحتفى بهما، وتقديم هدايا وتذكارات بهذه المناسبة. وقد تركت هذه المبادرة الراقية في نفوس الحضور وعائلة المكرمين الأثر البالغ والعميق.

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