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عاملات يشتكين "التوقيف بسبب النقابة" بالرباط

عاملات يشتكين "التوقيف بسبب النقابة" بالرباط
هسبريس من الرباط
الاثنين 04 مارس 2019 - 14:10

كشف مصدر نقابي أن شركة "ويب هيلب"، التي مقرها بمدينة الرباط، أقدمت على توقيف أربع مستخدمات بشكل تعسفي "بسبب تأسيسهن لمكتب نقابي يحمل اسم "المكتب النقابي لعمال ومستخدمي شركة ويب هيلب"، المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل.

وقال المصدر ذاته: "بعد أن فشلت الشركة في إقناعهن عن العدول عن فكرة تأسيس المكتب النقابي، لجأت إلى اتخاذ قرار التوقيف لمستخدمات قضين بالشركة ما يفوق عن 12 سنة، وطرد أطفالهن من الحضانة التابعة للشركة بدون وجه حق".

وأبرز المصدر ذاته أن مستخدمي وعمال الشركة لم يقوموا سوى بممارسة "حقهم الدستوري الذي ينص على أن تساهم المنظمات النقابية للأُجراء، إلى جانب الغرف المهنية، والمنظمات المهنية للمشغلين، في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وبناء عليه تم تأسيس هذا الإطار النقابي للحفاظ على كرامتهم والدفاع عن حقوقهم المشروعة".

وأضاف أن هذا القرار "يعتبر خرقا للقانون، كما لا يمكن السكوت عن الخروقات التي تمارسها هذه الشركة الفرنسية على فئة جد كبيرة من الشباب المغربي".

ووفق المصدر ذاته، فإن الفيدرالية الديمقراطية للشغل تقدمت بعرض هذا النزاع على المديرية الجهوية للتشغيل والإدماج المهني بالرباط، "التي قامت باستدعاء الشركة 3 مرات متتالية من أجل تسوية هذا المشكل، إلا أن الشركة أصرت على موقفها المتعنت وإصرارها على عدم الحضور للحوار غير مبالية بالقانون".

وكشفت النقابة أن "هناك العديد من الخروقات التي تمارسها الشركة في حق المستخدمين، ناهيك عن ظروف العمل التي تبقى صعبة، وكذا التضييق الممارس على الحرية النقابية".

وأكدت الكاتبة العامة للمكتب النقابي بالشركة "خوض كافة الأشكال النضالية"، موردة أن بيانا إلى الرأي العام المحلي والوطني سيصدر قصد تسليط الضوء على هذا الموضوع بشكل أدق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عبدالله الاثنين 04 مارس 2019 - 14:40
الناس ما لقاتش الخدمة او انتما تا تحرضو الناس او تا تخرجو عليهم ، هاذ النقابات هي لي غادي تهرب المستتمرين كاملين او ديك الساعة طلبو من النقابات تخدمكوم عندهم. يضحكون عليكم ويستغلونكم لأغراضهم الشخصية. حمدو الله راه العالم كله يعاني من أزمة ديال البطالة او انتما تا تخربو في داركم بالخوا الخاوي. بقاو تابعين النقابات والله حتى توليو تسعاو.
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2 - رشيد الاثنين 04 مارس 2019 - 14:53
ما كايناش شي نقابة كتبغي الخير للعمال، ما كاين غي الشلاهبية كيستغلو العمال الآخرين لتحقيق مكاسب شخصية من تحت الطاولة مع المدراء والمسؤولين.
أصلا أغلب لي كيدخل للنقابات كيكون فيه الدغل وفيه التحرميات والغوات الخاوي.
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3 - KARIM الاثنين 04 مارس 2019 - 15:12
ces femmes ne veulent pas travailler c est pour cela qu elles ont crées un bureau syndical
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4 - الهام الاثنين 04 مارس 2019 - 15:29
طرد اطفالهن من الحضانة بدون وجه حق هذه العبارة استوقفتني اخواتي الفاضلات الإنسان ميزه الله بالعقل هذه الحضانة غير متوفرة مئات الألف من الأمهات في القطاع العام منتسبات للنقابة و يعملن منذ عقود و ليس فقط 12 سنة انظروا لحال المعلمات في أعلي الجبال و المكاسب التي قدمتها لهم النقابات المغربية أنظروا للممرضات و مخاطر العمل أنظروا للعاملات في المعامل خوتاتي تأسيس النقابة حق مشروع لكن قبل ذلك أي بلد هذا و أي نقابة هذه و أي رؤساء نقابات هؤلاء عملكم و أرباب عملكم أرحم منهم على الأقل يوفرون لكم لقمة العيش و حضانة لأطفالكم أما النقابة عندنا فهي مجرد دكاكين سياسية تابعة لأحزاب هجينة لا هم لها سوى النهب بطرق مشروعة يشرعنها بأنفسهم في القبتين
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