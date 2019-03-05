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توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الثلاثاء

توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الثلاثاء
هسبريس - و.م.ع
الثلاثاء 05 مارس 2019 - 06:04

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، تشكل سحب منخفضة خلال الليل والصباح، فوق سواحل المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى وغرب الأقاليم الجنوبية، ويحتمل أن تكون مصحوبة بكتل ضبابية.

وسيظل الطقس مستقرا طيلة النهار مع سماء صافية أو مرور سحب من الأجواء العليا بباقي جهات المملكة.

وستهب الرياح ضعيفة القوة إلى معتدلة، من القطاع الجنوبي بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد، وستهب من الجنوب وأحيانا من الشرق بالأقاليم الجنوبية، بينما ستهب شمالية وأحيانا غربية بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين صفر و05 درجات بالمرتفعات، وما بين 05 و10 درجات بالمنطقة الشرقية، والسايس والشاوية والسفوح الجنوبية الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 10 و15 درجة بالسهول ومنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية وبالقرب من السواحل، وما بين 15 و 18 درجة بأقصى جنوب المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 14 و19 درجة بالمرتفعات، وما بين 19 و24 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس، والسفوح الجنوبية الشرقية وبالقرب من السواحل، وما بين 24 و29 درجة بالسهول، والجنوب الشرقي وبشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 29 و33 درجة بداخل منطقة سوس وبأقصى جنوب البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين العرائش ورأس غير، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طانطان وبوجدور، وهائجا بباقي السواحل.

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