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قافلة طبية تحط الرحال في مناطق معزولة بإفران

قافلة طبية تحط الرحال في مناطق معزولة بإفران
هسبريس - و.م.ع
الثلاثاء 05 مارس 2019 - 00:56

تم تنظيم قافلة طبية متعددة التخصصات لفائدة ساكنة منطقة بوحراش، التابعة لإقليم إفران، استفادت منها ساكنة العديد من الدواوير التي تعاني الهشاشة في مناطق معزولة.

وتندرج هذه المبادرة الاجتماعية، المنظمة من طرف المديرية الإقليمية للصحة بإفران بشراكة مع السلطات الإقليمية والمحلية والجماعات، في إطار عملية "رعاية" التي تهدف إلى تقريب الخدمات الطبية من ساكنة المناطق الجبلية التي تعرف موجة البرد وتساقط الثلوج.

واستفادت ساكنة هذه المنطقة من حوالي 508 من الكشوفات الطبية، في تخصصات الطب العام والقلب والرئتين وطب الأطفال والجلد والطب الباطني، بالإضافة إلى جلسات تحسيسية في مجال تنظيم الأسرة لفائدة النساء وتحاليل للكشف عن داء السكري وضغط الدم وسرطان الثري.

كما استفاد حوالي 50 تلميذا وتلميذة بالمؤسسات التعليمية التابعة للإقليم من خدمات طبية. وبدورها استفادت ساكنة جماعة واد إفران من خدمات وحدتين طبيتين.

واستهدفت الوحدة الطبية الأولى، التي أشرف عليها أربع أطباء عامون و5 أطر شبه طبية، 300 شخصا ينتمون لدواوير أيت نافور وأيت بن حدو، كما استفاد ساكنة دواوير وادا وأيت سعيد وأيت بن حدو وأيت كحصيم من خدمات الوحدة الطبية المتنقلة الثانية.

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