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قاطنو بيوت عسكرية يناشدون الملك من الحسيمة

قاطنو بيوت عسكرية يناشدون الملك من الحسيمة
هسبريس من الرباط
الاثنين 04 مارس 2019 - 15:10

مازال عدد من قاطني مساكن تابعة للأملاك العسكرية بمدينة الحسيمة منذ أيام الاستعمار الإسباني للمنطقة ينتظرون الإفراج عن قرار تمليكهم إياها.

قاطنو المساكن التي أضحت في عداد "الآيلة للسقوط" أُخبروا، قبل سنوات، بقرار المؤسسة العسكرية تمكينهم من شرائها بأثمنة تفضيلية، وذلك بناء على أوامر عليا صادرة عن الملك محمد السادس، غير أن المساطر الإدارية عرفت بطئا امتد لسنوات.

مصرحون لهسبريس أوردوا أن لجنة تابعة لإدارة المساكن العسكرية زارتهم قبل أشهر وأخبرتهم بأنه بإمكانهم الشروع في اقتناء المساكن، محددة مبالغ اعتبرها جلهم باهظة وليس بمقدورهم دفعها، مشددين على أن الركود الذي تعرفه المنطقة عقّد مسألة البيع.

وقد سبق للمستفيدين أن ناشدوا الملك محمد السادس العمل على إعطاء أوامره من أجل تخفيض الأسعار والإسراع بتسليمهم المساكن ليتسنى لهم إعادة إصلاحها بعد تضررها بفعل التقادم، مبرزين أن الوضع الحالي للبنايات يعرض حياتهم للخطر.

وجدد المعنيون بالأمر مناشدتهم الموجهة إلى الملك محمد السادس من أجل التدخل لتسوية الملف العالق منذ سنوات، والأمر بتخفيض مبلغ البيع بما يراعي وضعيتهم الاجتماعية.

وتساءل المتحدثون لهسبريس عن الغاية من عدم إيلاء هذا الملف الأهمية اللازمة، مؤكدين أن "الحل يبقى بيد الملك محمد السادس، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية وراعي شؤون الأمة".

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