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الرئيسية | جهات | القضاء يحسم صراع "البيجيدي والأحرار" بالمحمدية

القضاء يحسم صراع "البيجيدي والأحرار" بالمحمدية

القضاء يحسم صراع "البيجيدي والأحرار" بالمحمدية
هسبريس - عبد الإله شبل
الاثنين 04 مارس 2019 - 20:45

أدخلت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، يوم الإثنين، ملف مجلس مدينة المحمدية إلى المداولة، حيث ينتظر أن يتم النطق بالحكم فيه الأسبوع المقبل، وذلك بعد مرافعات كل من دفاع المشتكى بها، رئيسة المجلس الجماعي، ودفاع المشتكي محمد العطواني، المرشح السابق للرئاسة.

واعتبر دفاع المشتكي، محمد العطواني، المنتمي إلى صفوف حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي تقدم بدفعين رئيسيين، يتمثل الأول في كون الانتخابات الخاصة برئاسة المجلس الجماعي للمحمدية لم تتم بالطريقة التي ينص عليها القانون، على اعتبار أن جلسة انتخاب الرئيس يجب ألا تكون استثنائية.

أما الدفع الثاني فيتعلق بكون الرئيسة المنتخبة إيمان صبير غير مؤهلة قانونيا لتقديم ترشحها لهذا المنصب، على اعتبار أنها كانت تشغل وكيلة لائحة نساء حزب العدالة والتنمية خلال الاستحقاقات الجماعية الماضية.

من جهته، أورد دفاع المشتكى بها أن الدفع المثار من لدن دفاع العطواني، الذي يشغل رئيسا لمجلس عمالة المحمدية، غير جائز، على اعتبار أن المقتضيات القانونية ضمن القانون التنظيمي للجماعات تتحدث عن انتخاب الرئيس لأول مرة، إلى جانب كون الفصل 85 من القانون المذكور ينص على أن لائحة الترشح تتكون من جزأين، وتتمتع فيه اللائحة النسوية بنفس امتيازات وكيل اللائحة.

والتمس المفوض الملكي، الذي يسهر على تطبيق القانون خلال هذه الجلسة، على رفض طلب الطعن الذي تقدم به محمد العطواني؛ فيما اعتبر الوكيل القضائي الذي يمثل السلطات أن انتخابات رئاسة المجلس الجماعي تمت في احترام تام للقانون.

وينتظر الطرفان الحكم الذي ستصدره المحكمة الإدارية بالدار البيضاء الأسبوع المقبل، بأحر من الجمر، إذ يرى أعضاء حزب العدالة والتنمية أن الدعوى محسومة لصالحهم بعد المرافعات والمذكرات الكتابية التي تم التقدم بها؛ فيما يرى الموالون للمرشح التجمعي أن الكلمة الأخيرة ستكون للمحكمة، وأنهم واثقون من الدفوع التي تقدموا بها.

جدير بالذكر أن كلا من المهدي مزواري، محمد العطواني، ومحمد طلال، كانوا قد تقدموا بدعوى قضائية ضد رئيسة المجلس الجماعي المنتخبة حديثا إيمان صبير، إلى جانب باقي الأعضاء المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي، الذين صوتوا لصالح الرئيسة الجديدة.

كما همت الدعوى عامل الإقليم، علي سالم الشكاف، الذي جرى تنقيله إلى إقليم مديونة، وباشا المدينة ورئيس الدائرة، بدعوى عدم تخصيص القوات العمومية لتأمين وصولهم إلى مقر المجلس الجماعي يوم جلسة التصويت على الرئيس الجديد الذي سيخلف الرئيس المعزول حسن عنترة، خاصة أن مرشح "الأحرار" كان قد تعرض حينها لاعتداء أمام مقر البلدية، أسفر عن إصابته بكسور، حسب روايته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (65)

1 - عبدالصمد الاثنين 04 مارس 2019 - 20:56
الوزير الوحيد في تاريخ المغرب الذي تنازل عن راتبه في صمت و بدون دعاية و تباهي وحتى قبل حملة إلغاء تقاعد الوزراء و البرلمانيين كان هو هذا الرجل مؤكدا أن المال و المنصب لم يكن يوما هدفه بل كان يطمح لخدمة الوطن من خلال الوزارة الموكلة إليه، سؤال: ألا يستحي مول 7 مليون كمعاش عندما يهاجم هذا الرجل ؟ باااز
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-4
2 - غزل الاثنين 04 مارس 2019 - 20:57
مواكبة الشأن العام و التفاعل مع الضقايا المطروحة في الساحة السياسية معيار الحضور القوي و المستمر داخل الساحة و حزب الاحرار اصبح قريبا جدا من نبض الشارع و هموم المواطنين.
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3 - bouchra الاثنين 04 مارس 2019 - 20:57
بصراحة يعتبر حزب التجمع الوطني للأحرار الحزب الوحيد في الساحة السياسية الذي يشتغل و يتباحث في ايجاد الحلول الممكنة لمختلف انتظارات المواطنين.
لنا كامل الثقة في أن هذا المسار حضي بثقة جميع المغاربة.
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-2
4 - غزلان الاثنين 04 مارس 2019 - 20:57
التجمع يؤكد فعلا أنه مدرسة تعطي الدروس في طرق الإشتغال التي تصب في مصلحة البلد في الدرجة الأولى
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-4
5 - lalii الاثنين 04 مارس 2019 - 20:57
حزب التجمع الوطني للاحرار هو الحزب البديل وكل الامال عليه لإنقاد المجتمع المغربي من سياسة التفقير و التجوع التي نهجها حزب المصباح
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6 - الحج ايت القاضي الاثنين 04 مارس 2019 - 20:57
دائما هناك نوعان من البشر الاول يشتغل بكل حزم و لا يكثرت للتهكمات و الانتقادات الفترغة من حوله و الثاني هو الانتهازي الذي لا يفعل اي شيء و في كل لحضة يحاول ابراز ذاته كمسؤول او كغيور على الوطن مثل "بنكيران"
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0
7 - نويسري الاثنين 04 مارس 2019 - 20:57
هذا هو الحزب الوحيد الذي أصبح يشتغل على مدار الساعة ويجتهد في إيجاد الحلول المناسبة لمشاكل المغاربة
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8 - samiro الاثنين 04 مارس 2019 - 20:58
الدينامية الجديدة التي راهن عليها الأحرار تتأكد يوما بعد يوم و النموذج التنموي المقترح من طرف الحزب دليل على أنه فعلا حزب عمل و ليس حزب الشفوي.
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9 - حسيمة الاثنين 04 مارس 2019 - 20:58
استراتيجية محكمة تقدم وصفات واقعية لما يعانيه المغاربة، و يتعايشون معه بإستمرار. و بالتالي فما يلزم هو العمل و المعقول لتنزيلها على ارض الواقع
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10 - ولاء الاثنين 04 مارس 2019 - 20:58
لا يوجد حزب في المغرب يعرف دينامية منقطعة النظير كما يعرفها حزب التجمع، نحن نستبشر خيرا بهذا الحزب الذي لا يكل ولا يمل من العمل
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11 - chams الاثنين 04 مارس 2019 - 20:58
في ظل دينامية حزب التجمع الوطني للأحرار، تبقى باقي الأحزاب في سبات عميق...
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-2
12 - ادركاااني الاثنين 04 مارس 2019 - 20:58
التجمع الوطني للاحرار حزب حزب تاربخي له مكانة قوية في المشهد السياسي اسس لكي يتبنى قضايا الشعب المهمة
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13 - زهرة الاثنين 04 مارس 2019 - 20:58
حزب التجمع له قوة اقتراحية و له شجاعة منعدمة في باقي الأحزاب السياسية، التي تظل وعودها حبرا على ورق عكس التجمع الذي يقترح الحلول لمشاكل المواطن و يعمل على تفعيلها على أرض الواقع
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14 - chaima الاثنين 04 مارس 2019 - 20:58
حقا ان حزب التجمع أعطى نفسا جديدا للسياسة في المغرب، فتراه في معالجة كل ما عجز عنه الآخرون و بالتالي و في اعتقادي ان يستحق المسؤوليات المنوطة به .
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15 - عمااااد الاثنين 04 مارس 2019 - 20:58
كل هذه الاعداء التي إلتوت على الحزب فلا تدل إلا على شيء واحد وهو أن حزبنا يسير في الطريق الصحيح والناجح
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16 - سمير الاثنين 04 مارس 2019 - 20:59
حزب الحمامة اليوم يؤكد للجميع أنه قادم وبقوة، سيكون هو البديل الحقيقي لخدمة الوطن
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17 - محمد الاثنين 04 مارس 2019 - 20:59
التجمع الوطني للاحرار مدرسة .. و هياكله و تنظيماته يكونها خيرة الشباب و النساء و الكفاءات و الاطر المغربية و همهم الوحيد هو خدمة الصالح العام و الرقي بهذا الوطن الغالي.
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18 - وديع الاثنين 04 مارس 2019 - 20:59
من كان يعتقد بأن دينامية الأحرار هي مجرد سحابة صيف فهو غافل ومخطئ فالأحرار حزب قادم بقوة لتغيير مفهوم السياسة في المغرب
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19 - ايت القاااضي الاثنين 04 مارس 2019 - 20:59
التجمعيون راهنوا على بناء حزب وطني قوي ، وكان لهم ذلك بفضل قيادة عزيز أخنوش
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20 - nasiima الاثنين 04 مارس 2019 - 20:59
حزب التجمع الوطني للاحرار يستمد مشروعيته من هموم و نبض الشارع و يعمل بكل قوته و جهده لايجاد حلول واقعية تستجيب مع متطلبات المواطنين و واقعهم المعاش سواء في قطاع الصحة و التعليم و الشغل
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21 - ياسمين الاثنين 04 مارس 2019 - 20:59
واش مازال تاتهضرو على البيجيدي ؟؟؟ صافي سالات ساعتهم والشعب عاق و فاق بحومة الشعب
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22 - حمودة الاثنين 04 مارس 2019 - 20:59
الأحرار يتفاعلون، يناقشون، يبادرون منذ مجيء ابن تافراوت الى رأس هذا الحزب وهو يدشن فجرا جديدا في علاقة الأحزاب السياسية بالمواطن
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23 - صلاح الاثنين 04 مارس 2019 - 20:59
التجمع الوطني للاحرار يواصل المسار و يعمل بإستمرار من اجل ضمان حقوق المواطنين.
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24 - azooooz الاثنين 04 مارس 2019 - 20:59
خير الكلام ما قل ودل فحزب الاحرار يمارس السياسة من منظور جديد وأظن أن مصيره النجاح لأنه وضع الأصبع على مكمن الخلال فالقطاعات التي قرر الإشتغال عليها هي التي تهم المواطن بالدرجة الأولى
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25 - سماااني الاثنين 04 مارس 2019 - 21:00
يؤكد حزب التجمع انه الاجدر بقيادة الحكومة المقبلة. تنظيم محكم و نضال متواصل لجميع هياكل الحزب
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26 - ولتء الاثنين 04 مارس 2019 - 21:00
التجمع الوطني للاحرار يواصل المسار و يعمل بإستمرار من اجل ضمان حقوق المواطنين.
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27 - riiiiiidaaa الاثنين 04 مارس 2019 - 21:00
حزب التجمع الوطني للاحرار يختار القرب من المواطنين و العناية بقضاياهم الصحة و التعليم و التشغيل
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28 - غوميز الاثنين 04 مارس 2019 - 21:00
اليوم ينفي حزب التجمع الوطني للاحرار انه ليس حزب الحملات الانتخابية و فقط، بل هو حزب سياسي يعمل دائما طيلة السنة.
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29 - عمان الاثنين 04 مارس 2019 - 21:00
حزب التجمع الوطني للأحرار برئاسة السيد عزيز أخنوش سيقول كلمته بقوة في المستقبل. بالتوفيق لحزب العمل و المعقول و أغاراس أغاراس
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30 - azad meryam الاثنين 04 مارس 2019 - 21:00
اكيد الحق غيرجع لاصحابه .... الباجدة فين مامشاو مروننها ومن بعد كيقلبها بكي.
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31 - بربااان الاثنين 04 مارس 2019 - 21:00
الالتزام بشعار اغراس اغراس سر من اسرار قوة حزب التجمع الوطني للاحرار.
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32 - haaamza الاثنين 04 مارس 2019 - 21:00
حزب التجمع الوطني للاحرار مدرسة يصعب على الفاشلين فهم مناهج العمل و المعقول
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33 - وزيري الاثنين 04 مارس 2019 - 21:00
ما يعجبني في هذا الحزب هو وضع المواطنين وسط اهتماماته ، ويجعل مصلحة المواطن ذات أولوية، أما الباقي تفاصيل...
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34 - ملوكي الاثنين 04 مارس 2019 - 21:00
التجمع مدرسة وهو الحزب البديل ونرجو منه الرقي بالسياسة والعمل السياسي
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35 - أمينة الاثنين 04 مارس 2019 - 21:01
على هي المحمدية ؟ راه البواجدة دارو غازاوا فالجماعات الترابية ماكاين غير شفر ونصب على الشعب و على الميزانيات
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36 - نزنا الاثنين 04 مارس 2019 - 21:01
التجمعيون راهنوا على بناء حزب وطني قوي ، وكان لهم ذلك بفضل القيادة الرشيدة للحزب
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37 - وردة الاثنين 04 مارس 2019 - 21:01
السيد عزيز أخنوش كان له الفضل الكبير في تأسيس حزب قوي سيشكل البديل وسيقطع مع النمطية والسياسة التقليدية وذلك بفضل كفاءته وكفاءات حزبه
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38 - si nki الاثنين 04 مارس 2019 - 21:01
تحية عالية لحزب التجمع الوطني للاحرار الذي ينفي قاعدة الدكاكين الانتخابية و يواصل المسار.
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39 - عبد المالك الاثنين 04 مارس 2019 - 21:01
التجمع ماض في درب النجاح بالرغم من المحاولات الفاشلة التي تستهدفه
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40 - فدوى الاثنين 04 مارس 2019 - 21:01
مسار الثقة هو مسار المغرب الجديد الذي يحاول فيه الحميع اثبات ان هذا الحزب هو حزب التغيير
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41 - سلا الاثنين 04 مارس 2019 - 21:01
يا ربي دير شي تاويل ديال الخير وتخرج علينا البواجدة من سلا راه قهرونا و قتلونا
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42 - لحسن الاثنين 04 مارس 2019 - 21:02
اؤمن ان لا تغيير بدون تغيير الذات و الافكار و العقليات.
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43 - نورة الاثنين 04 مارس 2019 - 21:02
المسار لازال طويلا.. و البداية مبشرة و هذا هو المتوقع في حزب سياسي يجتهد ليقدم حلولا واقعية لعدد من المشاكل.
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44 - انوار الاثنين 04 مارس 2019 - 21:02
على حزب العدالة والتنمية ان يستحي من نفسه لانه لم يعد يمثل المغاربة
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45 - ليوووو الاثنين 04 مارس 2019 - 21:02
اتمنى صادقا ان يلتحق الشباب بحزب التجمع لانه هو حزب الشباب و قضايا الشباب.
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46 - جيمس الاثنين 04 مارس 2019 - 21:02
تنزيل مسار الثقة سيكون هو المفتاح الانتقال الى المغرب الذي نريد
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47 - زهيرو الاثنين 04 مارس 2019 - 21:02
في الحقيقة انا معجبة كثيرا بالدينامية التي يعرفها حزب الحمامة و الطريقة التي يشتغلون بها، و أتمنى صادقة أن ينال ثقة المغاربة لأنه هو البديل
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48 - amal lmir الاثنين 04 مارس 2019 - 21:02
الباجدة يتسابقون على الكراسي وفي الاخير لا يصنعون شئ.!!!!
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49 - عمو الاثنين 04 مارس 2019 - 21:03
منذ تولي السيد اخنوش رئاسة الحزب قرر الدخول في جولات فكل انحاء المملكة من اجل اعادة ثقة المغاربة في العمل السياسي، واكثر من سنة وحزب التجمع يشتغل بشكل مفتوح ومتواصل مع المواطنين داخل وخراج الوطن ، وكل هذا من اجل تصحيح المفاهيم السياسية واسترجاع الثقة في العمل السياسي. وختامها مسك هنيئا لنا بهذا الرجل الشجاع 
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50 - سكينة الاثنين 04 مارس 2019 - 21:03
فعلا نريد العمل والاصلاح، نريد الرقي والعيش الكريم، المزيد من الانتصار والعمل الجيد لهذا الحزب والله يبعد علينا شر الخلق.
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51 - الكراوي الاثنين 04 مارس 2019 - 21:03
لا عدالة و لا تنمية و لا نظافة يد و لا اخلاق مع هذا الحزب المشؤوم
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52 - حماري الاثنين 04 مارس 2019 - 21:03
كلام المعقول والجدية والواقع بعيدا عن الشعبوية
# أغاراس_أغاراس
#التجمع_مدرسة
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53 - رولا الاثنين 04 مارس 2019 - 21:03
التغيير الحقيقي قادم و بقوة في طريقة تعاطي حزب التجمع مع مختلف القضايا و الإشكالات الوطنية، و ذلك راجع إلى طريقة التعامل الجديدة للسيد رئيس الحزب مع مختلف القضايا الوطنية، و اليوم يسعى الحزب من خلال سلسلة لقاءاته الجهوية إلى تبني استراتيجية خاصة تعتمد على النقاش و التواصل في مختلف القضايا الوطنية المطروحة لابداء الرأي وتقديم المقترحات بشأنها في أفق وضع تصور شامل للحزب بخصوص النموذج التنموي المنشود.
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54 - يعقوب المنصور الاثنين 04 مارس 2019 - 21:04
سلالة بنكيران تتمدد اذا لم أصغر لها الحد في الاستحقاقات القادمة فمرحبا بكل المشاكل التي قد تصيب الدول.. فقر بطالة اجرام تضخم ارتفاع الاسعار تدني التعليم انعدام الخدمات الصحية الملائمة و و و الائحة طويلة
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55 - العبدلاوي الاثنين 04 مارس 2019 - 21:04
لا تنتظروا الخير من حزب فشل في جعل المغرب جنة الدنيا
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56 - hanane hanane الاثنين 04 مارس 2019 - 21:04
الاعتداء عل العطواني دليل على دعم المواطن لحزب الندالة الذين يستحمرون المواطن الامي ويحضرونهم باسم الدين لمؤازرتهم لكن صاحب الحق سيسترجعه مهما كان
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57 - issam الاثنين 04 مارس 2019 - 21:05
العطواني سيّر المحمدية شحال هادي كان كارثة أو هاد الإخونجية كانو وبالاً و لا زالو عندك المحمدية و الدار البيضاء مدن تتطاحن فيها لوبيات الفساد حيث فيهم ما يدار و هاد المدينتين الغنيتين أكفس مدينتين من حيث النضافة و المرافق الإجتماعية أولا بغيتي تمشي على رجلك غتمشي في الطريق حيت كلشي محتل الملك العام أو زيد أو زيد أولا حياة لمن تنادي
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58 - اليونسي الاثنين 04 مارس 2019 - 21:05
لا يجب ان ندعم هذا الحزب الذي خير المغاربة بين الفقر و التميش و الأمية
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59 - فاروق الاثنين 04 مارس 2019 - 21:06
عفاكم باراكا ماتتكلمو على البيجيدي راه طلعو لينا فالراس وكرهنا نسمعو عليهم شي حاجة اللهم اذا كان خبر انقراضهم.. من اجل قرائكم يا هسبريس باراكا علينا من هاد تجار الدين
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60 - sofia الاثنين 04 مارس 2019 - 21:07
مدينة الزهور ضاعت وللاسف مع تجار الدين
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61 - ابي رقراق الاثنين 04 مارس 2019 - 21:07
العدالة و التنمية أبان للجميع انه حزب انتهازي و وصولي ومصلحي يغلب مصلحته الشخصية على مصلحة الوطن ... لك الله يا وطني والله ياخد الحق فلي صوت عليهم
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62 - hassan jawadi الاثنين 04 مارس 2019 - 21:09
كون الباجدة خدموا البلاد بنفس الحماس الي كيديرو على الكراسي لكان المغرب من الاوائل في جميع الميادين.العفوووو
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63 - farid baraka الاثنين 04 مارس 2019 - 21:09
لقد ضاعت المحمدية المدينة التي كانت رائعة قبل مجيء تجار الدين. وأرى أن الأمور ستزداد سوءا ما دام الباجدة يتحكمون في المجلس البلدي.
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64 - nasser karim الاثنين 04 مارس 2019 - 21:11
طرد تجار الدين من المسؤولية هو الواجب الذي يجب الاشتغال عليه في المحطات القادمة
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65 - tawfik الاثنين 04 مارس 2019 - 21:13
المحمدية انتقلت من مدينة النضال والعزة والكرامة إلى مدينة المشاكل وتجارة الدين.
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