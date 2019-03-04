تتويج هسبريس ضمن شخصيات السنة بشفشاون

هسبريس من شفشاون

احتضنت قاعة دار الشباب بمدينة شفشاون مساء أمس، حفل تكريم شخصيات السنة بإقليم شفشاون لسنة 2018 التي طبعت بإعمالها المسارات الثقافية والسياسية والجمعوية والرياضية والدينية والإعلامية والإدارية.

الحفل الرمزي الذي نظمته جريدة الشاون 24 الالكترونية ، عرف حضور شخصيات وطنية مرموقة ، منها البطل العالمي السابق سعيد اعويطة .. كما عرف تقديم فقرات مختلفة اشتملت على وصلات موسيقية وعروض فكاهية ولوحات مسرحية ورياضية. وتهدف هذه المبادرة السنوية حسب الجهة المنظمة ، إلى إبراز قيمة الوجوه المشاركة نظرا لتأثيراتها في إيقاعات الحياة اليومية، وكذا تكريس ثقافة الاعتراف وحثها على المزيد من التحفيز والعطاء ، بعد أن تم اختيار الفعاليات بناءً على نتائج الاستفتاء والتصويت الذي جرت وقائعه بصفحة الجريدة المُنظمة على صفحة " الفايسبوك ".

وشهد اللقاء التكريمي الاحتفاء بالمجالات التالية: في الجانب الثقافي بسارة الحرة وفي المجال الرياضي بوصال أبري ، وعلى المستوى الفني بطه الرحموني ، وفي المجال السياسي بعبد الرحيم بوعزة ، وفي جانب العمل الاجتماعي بمحسن الغرناطي الأندلسي ، وعلى مستوى السياسيين الشباب بعبد الحي الطيار ،وفي الجانب الديني بمحمد جدرون ، وفي مجال الوظيفة العمومية بعادل زروق ، وعلى مستوى التدوينات بعبد المجيد أحارز، وفي جانب المجال الجمعوي بمصطفى إيرير. كما تم تتويج عبد الجواد الخنيفي مراسل جريدة هسبريس الالكترونية بالمركز الأول في الجانب الإعلامي.

الحفل كذلك عرف تكريمات أخرى محلية ووطنية ، استهدفت شخصيات مختلفة ، كجمال أبري مؤسس جريدة الشاون 24 والتشكيلي محمد الخزوم والفوتوغرافي أحمد الأمين العلمي والشاعر عبد السلام مصباح وغيرهم من الأسماء التي قدمت الكثير على مستويات عدة في جانب تخصصها.