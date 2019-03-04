عامل الحوز يتتبع أوراش مشاريع بمدينة تحناوت

إبراهيم مغراوي من مراكش

قام عامل إقليم الحوز، رشيد بنشيخي، الإثنين، رفقة وفد مكون من رئيسي المجلس الإقليمي والجماعي لتحناوت، وممثلي المصالح التقنية بالعمالة، وكذا بعض المنتخبين المحليين، بزيارة تفقدية لبعض الأوراش بمدينة تحناوت.

وقدمت خلال هذه الزيارة للعامل شروح خاصة بهذه المشاريع، فأعطى تعليماته لمختلف المصالح لتسريع وتيرة تدخلها، مع الأخذ بعين الاعتبار تطلعات الساكنة، مؤكدا على ضرورة إنهاء الأشغال في آجالها المحددة.

وكانت هذه الزيارة مناسبة للاطلاع على سير أشغال مشاريع كبناء قاعة مغطاة متعددة الرياضات بتحناوت، بغلاف مالي قدره 15.7 ملايين درهم، وأشغال إنجاز المركب الثقافي بكلفة مالية تناهز 6.2 مليون درهم، وبناء مركز متعدد التخصصات (12.35 مليون درهم).

وشملت هذه الزيارة كذلك مركز تكوين قدرات النساء بكلفة 1.4 ملايين درهم، وأشغال بناء مركز اجتماعي بمدينة تحناوت للأطفال ثلاثي الصبغي والمسنين بغلاف مالي تجاوز مليوني درهم.

يذكر أن بنشيخي قام بعد تنصيبه عاملا على عمالة الحوز، نهاية الشهر الماضي، بزيارة ميدانية لجماعة مولاي إبراهيم، تفقد خلالها المركز الصحي الذي تم تشييده بحوالي مليون درهم، كما زار منطقة إمليل السياحية.