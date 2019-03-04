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كُتّاب وآراء
مئات التلاميذ يستفيدون من توزيع نظارات طبية
أشرف عامل إقليم سطات، إبراهيم أبو زيد، المعيّن مؤخرا، اليوم الإثنين بالثانوية الإعدادية مولاي إسماعيل بمدينة سطات، بحضور بعض رؤساء المصالح وعدد من المنتخبين، والمدير الإقليمي للتربية الوطنية، والمندوب الإقليمي للصحة، وممثل عن مؤسسة مجيد، على الشطر الأول من عملية توزيع نظارات تصحيح البصر التي ستشمل ما مجموعه 653 تلميذا وتلميذة من أسر معوزة.
وحسب المنظّمين فإن الحملة الطبية لتصحيح البصر تأتي في إطار دعم التمدرس من قبل السلطات الإقليمية، وتحسين ظروف التعليم والتحصيل لأبناء الأسر المعوزة بالإقليم.
عملية التوزيع سبقتها حملة طبية واسعة النطاق لطب العيون، نظمت بشراكة مع عمالة إقليم سطات والمديرية الإقليمية للتعليم بسطات، ومؤسسة مجيد، وبتنسيق مع المندوبية الإقليمية للصحة، ومشاركة مبصاريين خواص وفعاليات المجتمع المدني، بهدف إجراء القياسات لتصحيح النظر لفائدة تلاميذ المؤسسات التعليمية بالإقليم، قصد تمكين ضعاف البصر من نظارات خاصة للمنحدرين من أسر معوزة.