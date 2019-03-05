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كُتّاب وآراء
هيئة بشيشاوة تستعجل حل ملف "أساتذة التعاقد"
أدان المركز المغربي لحقوق الإنسان بإقليم شيشاوة ما وصفه بـ"المخططات الرامية إلى خوصصة قطاع التعليم وضرب الأسر الفقيرة وحرمانها من حقها المشروع في التمدرس وحرمان فئة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من الاستقرار المالي والإداري والنفسي"، وفق بلاغ وصل هسبريس.
وسجلت هذه الهيئة الحقوقية "بقلق بالغ تطورات الأوضاع في قطاع التعليم، بعد رصد النضالات المستمرة والمشروعة للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، داعية "الجميع إلى تحمل مسؤولياته أمام تردي الأوضاع في هذا القطاع الحيوي".
وبعدما عبر عن تضامنه المطلق واللامشروط مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وجميع الأطر الحية التي تدافع عن كرامة الأسرة التعليمية، نبه المركز نفسه الجهات المعنية إلى "ضرورة إيجاد حلول لهذا الوضع في أقرب الآجال"، حسب هذه الوثيقة.