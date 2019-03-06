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كُتّاب وآراء
عامل إقليم الحوز يتفقد مشاريع بمدينة أيت أورير
قام عامل إقليم الحوز، رشيد بنشيخي، الثلاثاء، رفقة رئيسي المجلس الإقليمي وجماعة أيت أورير، ورؤساء المصالح المعنية والمصالح التقنية بالعمالة، بزيارة تفقدية إلى عدد من المشاريع التنموية بالجماعة الترابية أيت أورير.
ووقف بنشيخي خلال هذه الزيارة على سير أشغال ورش بناء قنطرة وادي الزات، على طول 150 مترا وعرض 8 أمتار، التي تهدمت في فيضانات سابقة، ما دفع كلا من مجلس جهة مراكش أسفي والمجلس الإقليمي للحوز والمديرية العامة للجماعات المحلية وبلدية أيت اورير إلى توقيع اتفاقية شراكة لإنجاز هذا المشروع بغلاف مالي قدره 32.221.286 درهما.
وزار عامل إقليم الحوز كذلك ورش المركب السوسيو-ثقافي، حيث قدمت له شروحات حول سير أشغاله، وورش بناء المستشفى المحلي بمدينة أيت أورير، الذي خصص له غلاف مالي يقدر بـ 56.9 مليون درهم، وكذا المكتب الصحي لمجموعة الجماعات.
وتفقد بنشيخي خلال زيارته أيضا مركب الصناعة التقليدية بأيت أورير، الذي يندرج في إطار اتفاقية بين وزارة الصناعة التقليدية ومجلس جهة مراكش أسفي والمجلس الإقليمي وبلدية أيت أورير، ومركز تكوين قدرات النساء، الذي سينجز بمساهمة المجلس الإقليمي والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بكلفة 1.4 مليون درهم.