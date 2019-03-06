هذه توقعات الأرصاد الجوية لطقس اليوم الأربعاء

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، مرور سحب أكثر فأكثر كثافة، ابتداء من الصباح، حيث ستكون مصحوبة بأمطار أو زخات مطرية أحيانا رعدية بمنطقة طنجة وبسواحل المحيط الأطلسي الشمالية، وستصل زوالا وخلال الليلة الموالية إلى كل من الريف، ومرتفعات الأطلس وسهولهم الغربية، والواجهة المتوسطية وشمال المنطقة الشرقية.

وستكون الأجواء غائمة جزئيا بالمناطق الوسطى مع نزول قطرات متفرقة خلال الزوال والليل، مع تساقط بعض الثلوج فوق مرتفعات الأطلس الكبير، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالجنوب وبالجنوب الشرقي.

وستهب الرياح معتدلة إلى نسبيا قوية، وجنوبية إلى غربية بالسهول الشمالية والوسطى، وبالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وستهب من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية الأخرى، فضلا عن تناثر حبات رملية بالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 1 و06 درجات بالمرتفعات، وما بين 08 و15 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس وبالسواحل والسهول الشمالية والوسطى، وبالواجهة المتوسطية وسوس والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 14 و18 درجة بأقصى جنوب المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 9 و15 درجة بالمرتفعات، وما بين 15 و21 درجة بالسواحل والسهول الشمالية والوسطى، وبالواجهة المتوسطية والسايس وبهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 20 و24 درجة بالسهول الداخلية وبالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وسوس وبشمال غرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 24 و30 درجة بباقي الأقاليم الجنوبية للبلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين طنجة وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طانطان وبوجدور، وهائجا بباقي السواحل.