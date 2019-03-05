جهة الشرق تدشن وحدة صناعية للقمرون بجرادة‎

هسبريس من الرباط

في إطار الاهتمام الذي يوليه مجلس جهة الشرق لإقليم جرادة، وسعيا منه إلى تحقيق تنمية شاملة ومندمجة للإقليم، بما يضمن العيش الكريم لساكنتها، وذلك عبر خلق بدائل اقتصادية، عمل، اليوم الثلاثاء، عبد النبي بعوي، رئيس المجلس، إلى جانب كل من معاذ الجامعي، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، ومبروك ثابت، عامل إقليم جرادة، والحنكاري، عامل بوزارة الداخلية، على تدشين وحدة صناعية لتقشير القمرون بمدينة جرادة، ستوفر أزيد من 1500 منصب شغل؛ وذلك بحضور أعضاء مجلس جهة الشرق عن إقليم جرادة، والمنتخبين ورؤساء المصالح اللاممركزة.

وجاء إنجاز هذه الوحدة الصناعية التي تصل تكلفتها المالية إلى 11 مليون درهم، بعد أن ساهم فيها مجلس جهة الشرق بـ5 ملايين درهم، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بـ2.5 ملايين درهم؛ في حين ساهم صاحب المشروع بـ3.5 ملايين درهم.

وقال عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، إن الجهة ساهمت بـ5 ملايين درهم في تشييد الوحدة الصناعية التي ستحدث أزيد من 1500 منصب شغل، معبرا عن شكره لكل من والي الجهة وعامل إقليم جرادة على المجهودات التي قاما بها في هذا الإطار، كما شكر جميع المنتخبين.

وأشار عبد النبي بعوي إلى أن هذه أول وحدة صناعية تخرج إلى حيز الوجود بالمنطقة، مشيرا إلى أن هناك استثمارات أخرى سترى النور بجرادة، وداعيا الساكنة إلى التريث والصبر، إذ إن هناك وحدة صناعية في قطاع النسيج سيتم تدشينها في الأشهر المقبلة، بالإضافة إلى مجموعة من المشاريع الاقتصادية.

ودعا رئيس جهة الشرق جميع الشركاء والوزراء الذين وقعوا اتفاقيات بخصوص برنامج تنمية إقليم جرادة إلى تسريع وتيرة تعهداتهم والتزاماتهم تجاه ساكنة إقليم جرادة.

كما تم خلال اليوم نفسه تدشين منطقة التنشيط الاقتصادي على مساحة 10 هكتارات، والتي تصل تكلفتها المالية إلى 27 مليون درهم، في إطار شراكة بين مجلس جهة الشرق ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، والمديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية.

ويأتي تنفيذ هذه المشاريع الاقتصادية بإقليم جرادة، والتي ساهم فيها مجلس جهة الشرق بمبالغ مالية مهمة، تنفيذا لبرنامج تنمية إقليم جرادة 2018 – 2020، في المحور المتعلق بالصناعة وتشجيع الاستثمار عن طريق خلق مناطق للأنشطة الاقتصادية ودعم حاملي المشاريع، وذلك من أجل امتصاص البطالة وتوفير العيش الكريم للمواطنين.

ويحرص مجلس جهة الشرق بشكل كبير على تشجيع الاستثمار، وأعد لهذه الغاية دفتر تحملات خاص، يتضمن مجموعة من التحفيزات؛ من قبيل تقديم الدعم المالي، ومرافقة حاملي المشاريع الاستثمارية، ودعم اقتناء العقار، ومنح التشغيل، شريطة احترام ضوابط إجرائية سطرت في هذا الباب.

وخصص مجلس جهة الشرق 55 مليون درهم لتشجيع الاستثمار وخلق مناصب شغل بالجهة، وفق دفتر تحملات يؤطر هذا المجال، وتخصيص منحة تتراوح ما بين 2.000 و4.000 درهم عن إحداث كل منصب شغل، على ألا يقل المبلغ الإجمالي للاستثمار عن مليون درهم وعدد المناصب المحدثة عن 20 منصب شغل.