أطباء القلب يعتصمون احتجاجا بمستشفى "ابن رشد"‎

هسبريس من الدار البيضاء

تخوض الأطر الصحية التي تشتغل في مصلحة جراحة القلب والشرايين في المستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء اعتصاما جماعيا مفتوحا بدءا من يوم الإثنين الماضي، احتجاجا على "الوضع المتأزم الذي تشتغل فيه، والذي بلغ حدا لا يطاق".

وأوردت الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن الوضع الحالي نتاج لـ"غياب الكفاءة والتمادي في الممارسات غير الطبية وغير القانونية وغير الأخلاقية وغير الإنسانية التي ينتهجها أحد المتنفذين بالمصلحة، والتي أصبحت خطرا حقيقيا على المرضى والأطر الصحية".

وعن أسباب التصعيد، توضح الجامعة الوطنية أنه "بعد الاجتماع التشاوري الموسع الذي كان بمثابة هجرة جماعية للعاملين بمصلحة القلب والشرايين في المركز الاستشفائي، والذي تم من خلاله الوقوف على حجم الكارثة التي تعرفها هذه المصلحة، والمضايقات والتعسّفات والأخطار القانونية التي تهددهم، قررت الدخول في الاعتصام الجماعي المفتوح".

الوضعية المتأزمة دفعت مدير المستشفى المحلي ابن رشد، التابع للمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، للبحث عن حلول ملائمة للموضوع، حسب مصادر جريدة هسبريس، إذ عقد اجتماعا طارئا بحضور المعتصمين والمعتصمات والكاتب العام للجامعة الوطنية للصحة، الإثنين، لكنه لم يسفر عن أي نتيجة؛ لذلك قررت "الجامعة" مواصلة الاعتصام المفتوح.