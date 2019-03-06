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تحسيس آلاف التلاميذ بالسلامة الطرقية في مراكش
الأربعاء 06 مارس 2019 - 10:02
استفاد حوالي 4492 تلميذا موزعين على خمسين مؤسسة تعليمية بإقليم مراكش من برنامج خاص سطرته ولاية أمن المدينة الحمراء بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية، بتنسيق مع المديرية الإقليمية للتربية والتعليم.
وتخللت هذا البرنامج، الذي يأتي في سياق التوجه التوعوي والتحسيسي بالمؤسسات التعليمية الذي تبنته المديرية العامة للأمن الوطني، دورات تحسيسية ومسابقات تحفيزية من أجل تكريس روح المواطنة لدى الناشئة، وتجويد السلوك على الطريق، وجعلها آلية للحد من حوادث السير.
يذكر أن هذه المبادرة، التي قامت بها خلية التحسيس داخل المؤسسات التعليمية التابعة لإقليم مراكش، عرفت مواكبة كبيرة من طرف فعاليات المجتمع المدني.