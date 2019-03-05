الصحة والتعليم محور دورة المجلس البلدي للعيون‬

أحمد الساسي من العيون

عقد المجلس الجماعي للعيون أشغال دورته الاستثنائية بالقصر الجماعي الثلاثاء، في جلسة شهدت حضور ممثلين عن قطاعي الصحة والتعليم، وإشراف والي جهة العيون- الساقية الحمراء، عبد السلام بكرات، ورئاسة مولاي حمدي ولد الرشيد، مع حضور باشا المدينة، بالإضافة إلى أعضاء المجلس.

الوضعية المتردية لمستشفى الحسن بن المهدي كانت محور تقرير قدمته المستشارة كجمولة منت أبي، رئيسة لجنة الصحة بالمجلس البلدي، وهو التقرير المدعم بالصور الذي ركز على أهم مكامن الخلل التي يعيشها المرفق، ما ينعكس سلبا على خدمات القطاع الصحي بالجهة، بوصفه المستشفى المركزي الوحيد متعدد التخصصات بالمنطقة، ويغطي احتياجات مختلف الأقاليم بها. واقع يزداد سوءا نظرا لضعف الخدمات، والخصاص الملاحظ في حاضنات المواليد الجدد، والنقص في الكادر البشري، وهو الملاحظ بشكل بارز على مستوى المراكز الصحية التي تعنى بالتشخيص، بالإضافة إلى عدم الاستفادة من مخزون الأدوية بالصيدلية الإقليمية.

وتفاعلا مع التقرير، شدد رئيس المجلس الجماعي على وجوب الأخذ بالملاحظات الواردة فيه، وتوحيد جهود مختلف الفاعلين لتقريب الخدمات الطبية وتنويعها وتلبية مطالب الساكنة، مشيرا إلى أن مجموعة من النقاط الواردة في التقرير تنذر بوضع كارثي وجب تجاوزه من خلال معالجة مكامن الخلل والاقتداء بتجارب متميزة لمجموعة من المستشفيات على المستوى الوطني، مؤكدا على ضرورة توزيع الأدوية بالمجان وتوفير سيارات الإسعاف للتنقل خارج الإقليم بثمن في متناول الجميع، وذلك لتقديم خدمات صحية أفضل تلبي احتياجات الساكنة وتواكب النمو الديمغرافي بالمنطقة.

مندوب الصحة والمدير الجهوي للصحة بالعيون ركز على تقرير اللجنة، مؤكدا جدية المندوبية في العمل المتواصل على تجاوز الخلل ومعالجة الإكراهات العملية على مستوى مستشفيات المدينة، من خلال توفير الكادر البشري المتخصص، مشيرا إلى التقدم الحاصل بهدف توفير المنشآت الصحية اللازمة، والتي وصلت أشغال تشييدها مراحل متقدمة، في إشارة إلى المركز الاستشفائي والمصحة الدولية بالعيون، وهو ما يبشر بتوفير بنيات استشفائية لسد الخصاص الحاصل في الخدمات العلاجية، وترقى إلى تطلعات الساكنة والمشرفين على تدبير القطاع.

والي العيون الساقية الحمراء أكد في مداخلته قرب العمل بمركز علاج السرطان بالعيون، والذي سيعرف انطلاقته الفعلية الشهر القادم، وهو ما سيساهم في سد الخصاص الحاصل في هذا التخصص، ويجنب المرضى عناء السفر للحصول على الخدمات الطبية.

نقاش أعضاء المجلس الجماعي لواقع قطاع التعليم من خلال تقرير لجنة التعليم والصحة تم التركيز فيه على نقطة نظافة المؤسسات التعليمية بالمدينة، والتي وجب أن توليها المؤسسات التعليمية الأولوية في علاقتها بشركات المناولة، بالإضافة إلى مشكل نقص الكادر البشري الذي يعانيه القطاع ويسبب اكتظاظا في الفصول الدراسية، وهو النقاش الذي تفاعل معه الحنصالي مبارك، مدير الأكاديمية الجهوية للتعليم، بشكل إيجابي.

وشدد المتدخلون خلال النقاش على أن القطاع التعليمي أصبح يشهد وضعية كارثية، تستوجب إصلاحا شاملا للمنظومة التربوية يستهدف البحث عن حلول عملية لإصلاح الخلل في هذا القطاع الحيوي، من خلال معالجة المشاكل المتعلقة بالوضع التعليمي العام، وتلك الناتجة عن سوء التسيير والتدبير.