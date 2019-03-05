جمعية تحتفي بتخرج فوج من المربّيات بالبيضاء

هسبريس من الرباط

نظمت جمعية أم الغيث حفل تخرج الفوج الرابع من المربّيات، البالغ عددهن 30 مربية، بعدما استفدن من تكوين مؤهل منحته الجمعية بالتعاون مع جمعية ATFAL (رابطة التكوين والعمل من أجل الطفولة).

وقالت جمعية أم الغيث إنها "منذ إنشائها سنة 2013 عملت على تكوين مائة وخمسين مربية"، مضيفة أنها "انطلاقا من التزامها بتوفير تعليم أولي جيد بأحياء سيدي مومن وسيدي البرنوصي، احتفلت بالفوج الرابع من مربيات التعليم الأولي".

وأشارت الجمعية إلى أنها "طالما كثفت جهودها خدمة لتعميم تعليم أولي جيد بالمدارات شبه الحضرية، حيث تضع في مصب برنامجها البيداغوجي تكوينات في التعليم الأساسي، وإرساء دورات للتكوين المستمر لفائدة المربيات المستفيدات".

وأوضحت أمال القادري برادة، الرئيسة والشريكة المؤسسة لجمعية أم الغيث، أن "التكوين المستمر يجلب اقتراحات عملية جديدة، مرتبطة بالتقدم العلمي الذي يعرفه مجال المعارف التربوية الخاصة بالطفل، بل ويستجيب للاحتياجات الراهنة لهذا المجال".

وأضافت المتحدثة ذاتها أن "نموذج أم الغيث يتميز بتطور نظام التتبع والتأطير لأقسام التعليم الأولي، من أجل تحليل الاحتياجات ذات الصلة بالتكوين، مع إحداث حجرات درس تنشطها وتشرف عليها مربيات على أعلى مستوى"، وزادت: "كما تمكن هذه الرؤية جمعية أم الغيث من ترسيخ نموذجها التربوي وجعله مستداما".

وأشارت أمال القادري برادة إلى أن "الجهود التي تبذلها الجمعية منذ إنشائها في هذا السياق ترتكز على الاستمرارية وتطوير قطاع التعليم الأولي"، مردفة: "عملنا، طوال مسارنا الجمعوي، على تشييد وترسيخ المهنية لمستخدمي أم الغيث بطريقة تدريجية في إطار سياسة التمكين التي تتبعها جمعيتنا".

من جهتها، قالت حياة الرغوني، وهي عضو بجمعية أطفال ومتخصصة في تربية الأطفال قبل سن التمدرس، إن "حفل التخرج هذا يعتبر تكريسا للعمل الدؤوب الذي تقوم به الجمعيتان اللتان تتشاركان الأهداف نفسها، والتي تتمثل في الدفع بقطاع التربية والتعليم نحو الأمام، وذلك عبر بلورة استقبال مدرسي جيد، مع التركيز على تكوين المربيات المشتغلات في هذا القطاع".

يشار إلى أن حفل التخرج، بمركز المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التابع لحي سيدي مومن بالدار البيضاء، عرف حضور نبيل خروبي، عامل مقاطعات سيدي البرنوصي، وعبد الحميد بنغريضو، رئيس جماعة سيدي مومن.