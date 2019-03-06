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كُتّاب وآراء
أساتذة الفلسفة في شيشاوة يرفضون "شطط السلطة"
نظّم أساتذة الفلسفة بالحوز، مساندين بمكاتب النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، الثلاثاء، وقفة احتجاجية تنديدا بما وصفوه بـ"الشطط في استعمال السلطة" وضد "السلوكات اللاتربوية واللاأخلاقية واللاقانونية التي صدرت عن أحد مفتشي هذه المادة التربوية".
وعرفت هذه المعركة النضالية، التي يخوضها أساتذة الفلسفة بالحوز منذ شهر أكتوبر الماضي، مجموعة من الأشكال الاحتجاجية؛ من قبيل مقاطعة المفتش المعني، والامتناع عن استقباله أو حضور "لقاءاته".
وأكدت الشعارات، التي رفعها المحتجون، أن معركتهم النضالية "ليست ضد هيئة التفتيش "المؤطرون التربويون" الذين نعتبرهم مكونا أساسيا في العملية التربوية"، مستنكرين ما أسموه "عدم اتخاذ أي قرار أو إجراء من لدن الجهات المسؤولة ضد هذا المفتش، إلى حدود الآن".
ولتوضيح حيثيات هذا المشكل، ربطت هسبريس الاتصال بيوسف حدوش، المدير الإقليمي للتربية الوطنية بإقليم الحوز، الذي أوضح أن "مساعٍ حميدة كثيرة اتخذتها إدارته، للوصول إلى حل يرضي الطرفين؛ لكن كل المحاولات باءت، للأسف، بالفشل".
وتابع المدير الإقليمي نفسه: "لقد كلف المدير الجهوي للتربية والتكوين لجنة جهوية للبحث والتحقيق في هذا المشكل"، مضيفا: "وبعدما تم الاستماع للمتضررين وللمفتش المعني، وضعت هذه الهيئة تقريرا بمقترحاتها على طاولة المسؤول الأول عن الأكاديمية بجهة مراكش أسفي، من أجل وضع حد نهائي لهذا الملف الذي يؤثر سلبا على العلاقات التربوية والإدارية"، حسب تعبير يوسف حدوش.