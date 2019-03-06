24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2207:4713:4416:5719:3120:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. لماذا يصمتون عن عذابات الفقر وأهواله...؟ (5.00)

  2. المسلمون 30% من سكان روسيا خلال 15 عاما (5.00)

  3. حقوقيون يطالبون بمستعجلات للمصابين بداء السل (5.00)

  4. باحثون: الهدوء أفضل من الموسيقي الخلفية للإبداع (5.00)

  5. "حقوق المستهلك" تنتقد غلاء لحوم الدجاج بطنجة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | تلاميذ بإقليم تنغير يحتجون ضد "إضراب الأساتذة"

تلاميذ بإقليم تنغير يحتجون ضد "إضراب الأساتذة"

تلاميذ بإقليم تنغير يحتجون ضد "إضراب الأساتذة"
هسبريس من تنغير
الأربعاء 06 مارس 2019 - 12:40

خرج مئات التلاميذ، الذين يتابعون دراستهم بالثانوية الإعدادية عسو أوباسلام بجماعة إكنيون إقليم تنغير، في مسيرة مشيا على الأقدام في اتجاه مقر عمالة الإقليم، للاحتجاج على إضراب الأساتذة المتعاقدين.

وردد التلاميذ البالغ عددهم 180 تلميذا وتلميذة، الذين قطعوا عشرات الكيلومترات، شعارات ضد إضراب الأساتذة سالفي الذكر، مطالبين بضرورة تعويضهم بالساعات الإضافية، مشددين على أن وقت التلاميذ يضيع بسبب إضراب الأساتذة وتعنت الوزارة الوصية على تنفيذ مطالبهم.

التلاميذ الغاضبون أكدوا أن إضراب الأساتذة تسبب في ارتباك في السير العادي للدراسة، موضحين أن على الجهات المسؤولة التدخل من أجل تعويض التلاميذ من الساعات التي تغيبوها منذ الإضرابات السابقة.

حسن ملال، أحد التلاميذ المحتجين، أكد أن التلاميذ وصلوا في حدود الساعة التاسعة من هذه الليلة، مشارف مدينة تنغير، بعد قطعهم مسافة 50 كلم مشيا على الأقدام، مشيرا إلى أن التلاميذ خرجوا اليوم من أجل التعبير عن رفضهم الغياب المتكرر للأساتذة، وفي الوقت نفسه لمطالبة الوزارة الوصية على قطاع التعليم بتحقيق مطالب الأساتذة.

وأضاف التلميذ ذاته، في تصريح لهسبريس، أن التلاميذ على الرغم من الوعود التي قطعها أمامهم مدير المؤسسة التي يتابعون دراستهم فيها والذي أكد أنه سيتدخل من أجل برمجة الساعات الإضافية لهم، قرروا التوجه إلى مقر العمالة للقاء العامل، وإخباره عن رفضهم إضراب الأساتذة، وفق تعبيره.

مصدر من العمالة أوضح أن قائد قيادة إكنيون وعناصر القوات المساعدة والدرك الملكي رافقوا، خلال هذه المسيرة الاحتجاجية، التلاميذ الغاضبين، من أجل حمايتهم على طول الطريق، وتدخلوا أكثر من مرة لحث التلاميذ على فتح الحوار مع المسؤول في المديرية الإقليمية للتعليم؛ لكن التلاميذ لهم رأي آخر، يضيف المصدر ذاته.

وأكد المصدر سالف الذكر، في تصريح لهسبريس، أن التلاميذ استقبلوا من لدن السلطة المحلية ومدير المؤسسة التعليمية المعنية، صباح اليوم بإكنيون، وقبلوا في الأول الحلول المقدمة لهم من لدن محاوريهم، قبل أن يغيروا رأيهم فيما بعد، لأسباب غير مفهومة، يقول المصدر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - احمد الأربعاء 06 مارس 2019 - 12:54
شيئ غريب،لاول مرة نسمع تلاميذ يخرجون "ضد" اضراب الاساتذة،علما ان ما يفرح التلميذ هو غياب الاستاذ.وحتى لما يعلن الاستاذ عن حصص للدعم لا ياتيه سوى النزر اليسير.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
2 - أيوب المغربي الأربعاء 06 مارس 2019 - 12:55
متى سيعلم الآباء أن الدولة تريد القضاء على التعليم العمومي؟ هل تستطيع الطبقة المتوسطة والفقيرة أن تبعث بأبناءها إلى التعليم الخاص؟ هؤلاء الأساتذة يدافعون عن التعليم ورد الإعتبار للمدرسة العمومية وذلك برد الإعتبار لرجل التعليم أولا...فكيف أيها الآباء وأيتها الأمهات تنددون بنضال هؤلاء الأساتذة بدل الإنخراط معهم في المطالبة بإعادة الهيبة والقيمة للتعليم العمومي.
انشر من فضلك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
3 - simo الأربعاء 06 مارس 2019 - 13:12
الغريب في للأمر هو أنه عوض البحث عن خلول لإنقاد ما تبقي حيا في هذا الجسم التربوي، تجد المسؤولين منهمكين في إجتهادهم في نشر المزيد من المذكرات وتكليف الأكاديميات بالبحث بواسطة لجانهم في اي ثغرة قد تطيح خاصة بأستاذ لأنه يعتبر الحلقة الأضعف والموظف الغير المرغوب فيه. وهذه خطة ممنهجة لهروب الأساتذة للتقاعد المبكر وتعويضهم بالمتعاقدين. لكن كل هذه الحسابات بدأت تنقلب خاصة لما سيشعر أبناء الوطن بالضياع لغياب من يدرسهم. فالمتعاقد والأستاذ والإداري والآباء والثلاميذ كلهم محبطون ويائسون والمسؤولون في مغرب آخر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
4 - samir الأربعاء 06 مارس 2019 - 13:20
بل رافضين لسياسة التعاقد في قطاع التعليم و متضامنين مع أساتذتهم
قولوا الحقيقة فلستم وحدكم مصدر المعلومة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
5 - نقص في الوطنية الأربعاء 06 مارس 2019 - 13:26
على الوزارة المعنية ان تقوم بطرد كل هؤلاء اامضربين دون الاخد بعين الاعتبار تضرر التلاميذ ، ودون مواطنة تجعلهم ينسقون اضراباتهم مع ما لا يتناقض مع مصالح التلاميذ ، ضحية الجشع وسياسة لي يد الدولة التي يمارسها هؤلاء الانتهازيون الذين قبلوا .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-8
6 - صحراوي مغربي الأربعاء 06 مارس 2019 - 13:27
فالحقيقة لازم وزارة التربية الوطنية تردع هؤلاء الاساتدة بالطرد النهائي كيف يعقل انهم يضيعون مستقبل التلاميد وهم يبحثون عن مستقبلهم فالدول المتقدمة يضعون اشارات الاحتجاج على ايديهم ويدرسون للتلاميد وهناك نقاباتهم تحاور الحكومة اما انهم يضيعون مستقبل التلاميد فهدا لايقبل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-7
7 - Ibtisam الأربعاء 06 مارس 2019 - 13:38
استاذ العربيه استاذ الاجتماعيات استاذ الانجليزيه لقالو لينا سيرو حيحو عليهم هههههه انا لم اذهب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - الحق يعلو الأربعاء 06 مارس 2019 - 13:42
ولمادا اضفتم تطبيق مطالبهم هل كل من ابتز الدولة يجب تطبيق اوامره هل هم حقيقة موظفون عموميون ام متعاقدون نصبو على الدولة وضيعو دراسة ابناء الفقراء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 8 | عرض: 1 - 8

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.