24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2207:4713:4416:5719:3120:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. لماذا يصمتون عن عذابات الفقر وأهواله...؟ (5.00)

  2. المسلمون 30% من سكان روسيا خلال 15 عاما (5.00)

  3. حقوقيون يطالبون بمستعجلات للمصابين بداء السل (5.00)

  4. باحثون: الهدوء أفضل من الموسيقي الخلفية للإبداع (5.00)

  5. "حقوق المستهلك" تنتقد غلاء لحوم الدجاج بطنجة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | فض اعتصام الأساتذة المتعاقدين بالقوة في مراكش

فض اعتصام الأساتذة المتعاقدين بالقوة في مراكش

فض اعتصام الأساتذة المتعاقدين بالقوة في مراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأربعاء 06 مارس 2019 - 13:30

تدخلت القوات العمومية، اليوم الأربعاء، لفض اعتصام مفتوح يخوضه حوالي 1300 أستاذ متعاقد أمام مقر المديرية الجهوية للتربية الوطنية والتكوين المهني بمراكش للمطالبة بترسيمهم.

واستعملت القوات العمومية، التي تم إنزالها بأعداد قياسية، ضد المعتصمين الذين كانوا ينوون المبيت بجوار مقر الأكاديمية، شاحنة خراطيم المياه لتفرقتهم، ما اضطرهم إلى إخلاء ساحة الاعتصام وتنظيم مسيرة احتجاجية تنديدا بالقرارات الحكومية.

المعتصمون المضربون عن العمل تعرضت حاجياتهم للتلف بخراطيم المياه، ونقل بعضهم إلى قسم المستعجلات بمستشفى ابن طفيل بمراكش للعلاج.

ودخل فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان على خط هذا الاعتصام، مدينا بشدة ما وصفه "بالقمع الذي طال الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، وسياسة الحرمان من الأجر كأسلوب للضغط عليهم"، مستنكرا "المقاربة الأمنية وعجز الدولة عن الاستجابة للمطالب العادلة والمشروع لهذه الفئة"، وفق نص بيان توصلت به هسبريس.

وحمّلت الهيئة الحقوقية "مسؤولية هدر الزمن المدرسي للتلميذات والتلاميذ للدوائر المسؤولة، بما فيها رئاسة الحكومة ووزارة التربية الوطنية، اللتان تعتمدان التدمير الممنهج للمدرسة العمومية خدمة للدوائر المالية ولتوصياتها"، وطالبت بـ"فتح حوار مستعجل مع ممثلي الأساتذة المتعاقدين والنقابات التعليمية للنظر في مطالبهم العادلة والمشروعة"، بتعبير البيان نفسه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - ر-ا زاوية الشيخ الأربعاء 06 مارس 2019 - 13:41
سلام عليك أيها الوطن سلام على جيل فيك مقموع مهضوم الحقوق سلام على التعليم والصحة و و و
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - أستاذ متعاقد الأربعاء 06 مارس 2019 - 13:48
الاساتذة المتعاقدون اخلوا بلتزامهم و من حق الدولة ان تتخذ في حقهم إجراءات زجرية , لا للتلاعب بمصير المتعلمين و جعلهم ورقة للمساومة , و نعم لمراجعة بعض بنوذ العقد التي لا نشك أنها مجحفة في حقنا لشغلية .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - عبد الرحمان الأربعاء 06 مارس 2019 - 13:53
الله ينصركم يادراوش يا ولاد الشعب
أقسم بالله إلى حلمت لبارح بلي ربحتو النضال وترسمتو
هادي هي المهنة لي بقات لولاد شعب لقاوها حيط قصير بغاو يفرضو فيها التعاقد ولكن ربي كبير وغادي ينصركم عليهم بإذن الله
سيرو على درب الأساتذة المتدربين
الله معاكم يا ولاد الفقراء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - saloua bouhch الأربعاء 06 مارس 2019 - 13:54
تحية نضالية لكل الاساتذ الذين فرض عليهم التعاقد ✌✌✌✌
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - حاميدو الأربعاء 06 مارس 2019 - 13:54
عطيوا للناس حقوقهوم في الترسيم والترقية والتقاعد والتغطية الصحية وباراكا من استعراض العضلات والتشلهيب راه داكشي للي كايطالبوا بيه الاساتذة والمعلمين حق مشروع......
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - معلم الأربعاء 06 مارس 2019 - 13:59
لاحول ولاقوة الابالله. البارحة بكاء من اجل ايجاد شغل واليوم يتركون ابناء المغاربة بدون دراسة وكانهم تعبوا وكدوا وكانوا متفوقين لذلك اختيروا اساتذة. لو بقي الانتقاء كزمان لما ولجتم هذه المهنة والكل يعرف الان مستواكم العلمي اما في الاتجاج فكعبكم عال لان مساركم في الجامعة ا حتجاج وليس غير ذلك. باز
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.