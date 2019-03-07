جمعية تسائل "استغلال النفوذ" بإيموزار إداوتنان

رشيد بيجيكن من أكادير

تم الاستماع إلى رئيس فرع الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام من طرف عناصر المركز القضائي الجهوي التابع للدرك للملكي بأكادير، وذلك على خلفية شكاية سبق للجمعية أن رفعتها إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، قسم جرائم الأموال، ضد رئيس الجماعة الترابية إيموزار، شمال أكادير، تتعلق باستغلال النفوذ.

ادريس مبارك، رئيس فرع الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، قال إن مضمون الشكاية المودعة لدى قسم جرائم الأموال بمراكش يتعلق بكون "رئيس المجلس الجماعي لإيموزار تسلم فائدة مالية بمبلغ 360 ألف درهم من إحدى شركات التأمين، التي تستفيد بدورها من ربح ناتج عن عقد تأمين سيارات وأعضاء مجلس الجماعة".

وأبرز المتحدّث، ضمن تصريح لهسبريس، أن "المسؤول المنتخب يستفيد من المبلغ المذكور مقابل كراء محل تجاري في ملكيته لشركة التأمين المذكورة، التي تتخذه مقرا رئيسيا لها، حيث إن المريب هو تزامن تاريخ بداية تنفيذ عقد الكراء مع تاريخ بداية تكليف الشركة بتأمين سيارات الجماعة".

رئيس فرع الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام أضاف أن "ما يثير الاستغراب هو أنه تم إحداث هذه الشركة الفتية في 23/11/2012، شهرا واحدا فقط قبل الاستفادة من عقد تأمين سيارات الجماعة، أي إنه تم الإمضاء على عقد الكراء بين رئيس المجلس بصفته الشخصية، ومسير شركة التأمين، وعلى عقد التأمين بين الشخص نفسه بصفته رئيس الجماعة ومسير الشركة نفسه في الفترة الزمنية ذاتها".

وفي سياق تداعيات رفع شكاية ضد رئيس الجماعة سالف الذكر، والمطالبة بفتح قضائي بشأن استغلاله للنفوذ، قال ادريس مبارك: "كأن هذه الشركة الفتية خلقت لتستفيد من أقساط تأمين سيارات الجماعة، بالإضافة إلى أن مبلغ الكراء الشهري المتضمن في العقد الموقع بين الطرفين (5000 درهم) مبالغ فيه مقارنة بأثمنة الكراء المتعامل بها في المنطقة"، وبذلك "يكون رئيس الجماعة يستفيد من فائدة مالية يتسلمها منذ عدة سنوات مقابل تمكين شركة تأمين من ربح ناتج عن اتفاق مبرم مع جماعة موضوعة تحت إشرافه".

عبد الله المسعودي، رئيس الجماعة الترابية لإيموزار إداوتنان، أكد عدم توصله بأي استدعاء، سواء من طرف الدرك الملكي أو أية جهة قضائية حول الموضوع، وقال في السياق ذاته: "لي الثقة الكاملة في القضاء، ولن أخوض في أية تفاصيل إلى حين البت النهائي فيما ذهبت إليه شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام".

وأوضح المسؤول الجماعي، في تصريح لهسبريس، أن "الهدف من وراء إثارة عدد من الدعاوي القضائية ضدي هو التشويش على التجربة الجماعية التي أقودها بالمنطقة، وعلى المسار التنموي الذي نشتغل من خلاله لفك العزلة عن الجماعة وتوفير ظروف الاستقرار والعيش الكريم لساكنتها".

وتساءل عن "المانع القانوني الذي يحول دون أن أكتري ممتلكاتي الشخصية، علما أن شركة التأمين المعنية تربطنا بها تلك العلاقة منذ مدة، قبل أن تؤسس فرعا لها بمنطقتنا".

وأورد المسعودي أن "للقضاء كلمته، وبعد ذلك سأتابع قضائيا كل من يسعى إلى التشهير وتلفيق التهم الثقيلة لشخصي كمسؤول جماعي ومنتخب برلماني".