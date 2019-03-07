24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|7
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:21
|07:46
|13:43
|16:58
|19:32
|20:47
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- اختفاء طفلة يستنفر أمن البيضاء .. وكاميرا ترصد سيدة رفقة الضحية
- من الدفاع عن الأمازيغية إلى الدفاع عن الفوضى اللغوية
- متحف الحشد الشعبي .. غنائم حرب ومآثر بطولية
- الإعلام ودوره في نشر الجريمة والوقاية منها
- الوضعية السياسية الجزائرية أو المعادلة الصعبة
هل فشلت "وساطة الداخلية" في تهدئة التوتر بين النقابات والحكومة؟ (5.00)
- أمزازي: لا تراجع عن نظام التعاقد .. والحوار مع التنسيقية مرفوض - (137)
- تقرير: المغاربة يتأخرون عن الفرنسيين بـ53 سنة في "التنمية البشرية" - (97)
- بنكيران ينتعش بالجنائز ويرتدي جلباب "الواعظ الديني" في المقابر - (93)
- القطبية بين "الأحرار" و"بيجيدي" تُشعل انتخابات مبكرة في المغرب - (78)
- "برلمان البوليساريو" يكشف تراجع اعتراف الدول بـ"جمهورية تندوف" - (57)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الخميس
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، مرور سحب مرفوقة بأمطار أو زخات مطرية فوق مرتفعات الأطلس، وبالمناطق المجاورة لها، والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد، مع تساقط ثلوج فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط التي يتعدى علوها 1900م، وأيضا فوق قمم الهضاب العليا الشرقية.
وستكون السماء غائمة جزئيا بباقي المناطق الشمالية وفي وسط البلاد، مع نزول بعض القطرات المطرية المتفرقة، في حين سيعرف جنوب البلاد أجواء قليلة السحب إلى صافية.
وستهب الرياح قوية نوعا ما من الشمال فوق الأقاليم الجنوبية وعلى السوحل الوسطى، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة من الشمال وأحيانا من الغرب عموما بباقي الأرجاء.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 1 و05 درجات بالمرتفعات، وما بين 11 و16 درجات بالجنوب، وما بين 08 و12 درجة بباقي الأرجاء.
وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 04 و08 درجة بالمرتفعات، وما بين 15 و21 درجة بالسواحل والسهول الشمالية والوسطى، وبالواجهة المتوسطية والسايس وبهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 24 و30 درجة بباقي الأقاليم الجنوبية للبلاد.
وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي الهيجان وسيصبح قليل الهيجان إلى هائج عند الزوال بالبوغاز، وقويا إلى جد قوي الهيجان وسيصبح قوي الهيجان عند الزوال ما بين العرائش وأسفي، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي سواحل المحيط الأطلسي وسيصبح محليا قويا إلى جد قوي الهيجان زوالا ما بين الصويرة وطانطان.