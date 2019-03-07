توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الخميس

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، مرور سحب مرفوقة بأمطار أو زخات مطرية فوق مرتفعات الأطلس، وبالمناطق المجاورة لها، والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد، مع تساقط ثلوج فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط التي يتعدى علوها 1900م، وأيضا فوق قمم الهضاب العليا الشرقية.

وستكون السماء غائمة جزئيا بباقي المناطق الشمالية وفي وسط البلاد، مع نزول بعض القطرات المطرية المتفرقة، في حين سيعرف جنوب البلاد أجواء قليلة السحب إلى صافية.

وستهب الرياح قوية نوعا ما من الشمال فوق الأقاليم الجنوبية وعلى السوحل الوسطى، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة من الشمال وأحيانا من الغرب عموما بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 1 و05 درجات بالمرتفعات، وما بين 11 و16 درجات بالجنوب، وما بين 08 و12 درجة بباقي الأرجاء.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 04 و08 درجة بالمرتفعات، وما بين 15 و21 درجة بالسواحل والسهول الشمالية والوسطى، وبالواجهة المتوسطية والسايس وبهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 24 و30 درجة بباقي الأقاليم الجنوبية للبلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي الهيجان وسيصبح قليل الهيجان إلى هائج عند الزوال بالبوغاز، وقويا إلى جد قوي الهيجان وسيصبح قوي الهيجان عند الزوال ما بين العرائش وأسفي، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي سواحل المحيط الأطلسي وسيصبح محليا قويا إلى جد قوي الهيجان زوالا ما بين الصويرة وطانطان.