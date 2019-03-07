اتفاقية تدعم المبادرات الفردية لفئة الشباب بميدلت

محمد ايت حساين

نظم بمقر عمالة إقليم ميدلت، حفل توقيع اتفاقية شراكة تتعلق بدعم التشغيل في إطار برنامج "ميدلت مبادرة"، ترأسه مصطفى النوحي، عامل الإقليم، بحضور المدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية، إلى جانب رؤساء المصالح الأمنية والخارجية، ورؤساء الجماعات الترابية، وفعاليات من المجتمع المدني.

وخلال هذا الحفل، سلط عامل الإقليم الضوء على أهمية هذه الاتفاقية التي تجسد فلسفة وروح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خصوصا في مرحلتها الثالثة، التي تتبنى مقاربة حكامية تؤهل فئة الشباب حاملي الأفكار والمشاريع لاكتساب روح المقاولة وآليات التدبير الجيد.

وفي حفل التوقيع ذاته أعلن المدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية الانطلاقة الرسمية لبرنامج "ميدلت مبادرة"، المعتمد من طرف الوكالة، والذي يجسد مقاربة جديدة تسعى إلى مواكبة المقاولات الصغرى عبر دعم المبادرات الفردية للشباب، وتمويل المشاريع الصغرى، لتحقيق إدماج الشباب اقتصاديا وتحسين دخلهم.

وأفاد بلاغ صادر عن عمالة إقليم ميدلت، توصلت هسبريس بنسخة منه، بأن المدير الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية قدم بالمناسبة توضيحات أكثر بخصوص البرنامج، في عرض أبرز من خلاله المهمة المنوطة بالوكالة، وموقعها في السياسات العمومية، ودورها الأساسي في تشجيع التشغيل الذاتي بهدف محاربة الفقر وخلق فرص الشغل عبر ضمان المواكبة والتتبع للمقبلين على المشاريع الصغرى.

وفي نشاط آخر، أشرف عامل إقليم ميدلت، والمدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية، وعدد من رؤساء المصالح الخارجية، على عملية توزيع ملابس شتوية لفائدة تلاميذ السلك الابتدائي بمدرسة الزاوية بالجماعة الترابية سيدي يحيى ويوسف.

وأشار بلاغ العمالة إلى أن هذه العملية الإنسانية تدخل في إطار "مشروع محاربة موجة البرد ودعم تمدرس أطفال المناطق الجبلية"، إذ تم توزيع وحدات الألبسة الشتوية على المستفيدين كمرحلة أولى ستليها عمليات أخرى لتوزيع ما يقارب 8471 وحدة من الألبسة على تلاميذ جماعات "سيدي يحسى ويوسف، تونفيت، أكوديم، ألمزري، أموكر، أيت يحيى، أوتربات، بوزمو، إملشيل".