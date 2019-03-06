"أساتذة التعاقد" يحتجّون بالمبيت بكورنيش أكادير

رشيد بيجيكن من أكادير

اختار "أساتذة التعاقد" بجهة بسوس ماسة تنظيم مبيت ليلي بكورنيش أكادير، وذلك بعد أن أقدمت القوات العمومية على فض اعتصامهم أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بسوس ماسة، الذي شهد وقفة احتجاجية حاشدة، الثلاثاء، موازاة مع دخول هذه الفئة في إضراب عن العمل مدته أسبوع كامل.

وفضّل الأساتذة، موظفو أكاديمية جهة سوس ماسة بموجب التعاقد، الشريط الساحلي على كورنيش مدينة أكادير لتنفيذ اعتصام مرفوق بمبيت ليلي، بعد أن جرى منع تنفيذ الشكل الاحتجاجي أمام كل من الأكاديمية الجهوية وساحة الأمل، وسط المدينة.

يشار إلى أن المحتجين نظموا الاعتصام بكورنيش المدينة من أجل التعبير عن رفضهم لخطة التعاقد ومطالبة الوزارة الوصية بالعمل على إدماجهم في الوظيفة العمومية؛ في حين عبر العديد منهم في إفادات لهسبريس عن تفاجئهم بتدخل القوات العمومية لفض "الاعتصام السلمي" أمام أكاديمية التربية والتكوين.