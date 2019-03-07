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كُتّاب وآراء
سابقة..جراحة بالمنظار تعيد السمع لمريض بوزان
أجرى فريق طبي وتمريضي متخصص، يعمل بمستشفى أبو القاسم الزهراوي بمدينة وزان، عملية جراحية تعد الأولى من نوعها على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، "tympanoplastie" لترميم ثقب في غشاء طبلة الأذن بطريقة حديثة ومتطورة.
ووفق مصدر هسبريس فإن العملية أجريت بتنقية المنظار عوض الجراحة العادية التي كانت معروفة وسائدة، واستغرقت حوالي ثلاث ساعات متواصلة من العمل، واستفاد منها مريض في عقده الخامس.
وتبعا للمصدر ذاته فإن التدخل الجراحي الذي كلل بالنجاح وقف وراءه طاقم طبي وتمريضي يترأسه الدكتور سعيد أنجار، أخصائي جراحة الأنف والأذن والحنجرة، بمساعدة الممرضين عبد العالي حيون وعواطف المولوع، إلى جانب طاقم طبي وتمريضي مختص في التخدير والإنعاش، متكون الدكتور كريم لخضر، ووفاء الطيبي، مشيرا إلى أن المريض يتواجد حاليا بالمستشفى، إلى حين استكمال الفحوصات الطبية اللازمة.
واستحضر مصدر هسبريس مزايا هذه التقنية التي تعوض إحداث فتحة جراحية تقليدية كبيرة، معتبرا الجراحة بالمنظار الأفضل كلما سنحت الفرصة والإمكانيات، كما أنه تقلل من ألم ما بعد العملية ومدة الاستشفاء، وفق تعبيره.
وأشار المصدر نفسه إلى أن "هذه العملية تمت خلالها الاستعانة بمنظار واستخدام أحدث التقنيات الجراحية في هذا التخصص"، مؤكدا في الوقت نفسه أن "التدخل غاية في الدقة وغير متاح حتى في المراكز الاستشفائية الجامعية بكبريات المدن، وجاء بفضل تضافر جهود كافة الأطر والمتدخلين على مستوى المديرية الإقليمية لوزارة الصحة بوزان، وبتنسيق مع إدارة المركز الاستشفائي الإقليمي للمدينة ذاتها".