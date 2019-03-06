حفل عقيقة يسعد سجينات في "يوم المرأة" بخريبكة

صالح الخزاعي من خريبكة

احتفاء باليوم العالمي للمرأة، عاشت نزيلات جناح النساء بالسجن المحلي لمدينة خريبكة يومًا وُصف من طرفهنّ بـ"الاستثنائي"، بعدما وجدن أنفسهن مدعوّات للاحتفال، داخل المؤسسة ذاتها، بعقيقة إحدى السجينات، مع ما تتطلبه المناسبة من مراسيم وفقرات وأجواء الفرح.

وتحوّل جناح النساء بالمؤسسة السجنية، طيلة الأربعاء، إلى ما يشبه قاعة للحفلات، حيث تفاعلت النزيلات مع أهازيج وعروض فرقة تراثية نسائية تعرف بـ"العونيّات"؛ فيما حرصت إحدى النساء على تزيين المحتفى بها وتخضيب أيادي باقي السّجينات بزخارف الحناء، ثم الاجتماع على وجبة "الرّفيسة" لإتمام مراسيم "السّبوع".

ياسمين الحاج، رئيسة منتدى الآفاق للثقافة والتنمية، قالت إن "المنتدى ارتأى الاحتفال باليوم العالمي للمرأة وسط شريحة مجتمعية لا ينبغي بأي حال من الأحوال تهميشها أو إقصاؤها"، مضيفة أن "ازدياد مولود لإحدى السجينات شكّل مناسبة لتحويل جناح النساء إلى متنفس وفضاء لاحتفال النزيلات والموظّفات على حد سواء".

وأضافت المتحدثة ذاتها، في تصريح لهسبريس، أن "الاحتفال كان نسائيا مائة بالمائة، من أجل توفير الظروف الملائمة للنزيلات للتعبير عن مشاعرهن بارتياح تام"، مشيرة في السياق ذاته إلى أن "الحاضرات عبّرن عن فرحهن بالدموع المختلطة بالابتسامة والرقص والتفاعل مع فقرات الاحتفال".

ومن جانبه قال أحمد مومني، مدير السجن المحلي لخريبكة، إن نشاطا سابقا جمعه برئيسة منتدى الآفاق للثقافة والتنمية، وما إن أبلغها بازدياد مولود جديد داخل الفضاء السجني حتى أبدت الاستعداد لتنظيم حفل عقيقة، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة، مشيرا إلى أن "إدارة المؤسسة والموظفات والموظفين قدموا كل المساعدات الضرورية لإنجاح الحفل".

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس: "لأول مرة يُنظم حفل من هذا النوع داخل المؤسسة، ما خلق تفاعلا إيجابيا وأثرا نبيلا لدى النزيلات تجاه أنفسهن من جهة، وتجاه الإدارة والموظفين والموظفات من جهة ثانية"، خاتما كلامه بالتأكيد على أن "النزيلات خرجن افتراضيا من السجن، وقضَيْنَ أجواء أكثر من رائعة رفقة صديقتهن ومولودها الجديد".