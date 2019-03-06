"أساتذة التعاقد" ينظمون مسيرة نحو أكاديمية تطوان

أيوب صدور من تطوان

بعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية الإقليمية والوطنية، نقل "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" معركتهم صوب الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لتسليط الضوء على قضيتهم، بعد "الإنزال الوطني" الذي نظموه بالعاصمة الإدارية للمملكة.

ونظم المئات من الأساتذة التابعين للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بتطوان مسيرة احتجاجية، اليوم الأربعاء، بشوارع "الحمامة البيضاء" للتنديد بما أسموها "أساليب الترهيب والتهديد التي يتعرض لها الأساتذة لإجبارهم على توقيع ملحق العقد"، واستنكارا للتدخل الأمني العنيف الذي طال زملاءهم بمختلف المواقع.

وانطلقت المسيرة الاحتجاجية، التي عرفت مشاركة مختلف أقاليم جهة طنجة تطوان الحسيمة، من "باب العقلة"، وصولا إلى مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمدينة تطوان، وسط حضور أمني مكثف للقوات العمومية بمختلف تلاوينها.

ووفق مصادر متطابقة فإن القوات الأمنية حاولت في البداية منع المشاركين في المسيرة من السير نحو مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، غير أن المحتجين تمكنوا من تجاوز الحاجز الأمني دون وقوع احتكاكات.

برودة الطقس وسوء الأحوال الجوية لم يمنعا حشود المحتجين من إكمال الشكل الاحتجاجي "للمطالبة بإسقاط التعاقد والرد على مجموعة من الاستفزازات وأساليب التهديد التي يتعرض لها الأساتذة، وآخرها مطالبة عائلة أستاذ متعاقد متوفى بإرجاع مبلغ مالي".

في سياق متصل، طالب نور الدين عثمان، فاعل حقوقي عن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجهات المعنية بضرورة احترام الحق في التظاهر السلمي وعدم الالتجاء إلى العنف، مجددا رفضه للتعاقد ومعلنا تضامنه مع "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد".

وناشد الفاعل الحقوقي، الذي كان يتحدث لهسبريس من وسط المعتصم، الحكومة والوزارة الوصية على القطاع الاستجابة للمحتجين، ضمانا لحق المدرس والتلميذ على حد سواء.