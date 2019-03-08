توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الجمعة

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، مرور سحب كثيفة مرفوقة بقطرات مطرية متفرقة أو زخات مطرية متفرقة فوق السهول الشمالية والوسطى والريف والسواحل المتوسطية ومرتفعات الأطلس وسهوله المجاورة وبالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد، مع تساقط ثلوج فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط.

وستكون السماء قليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق، في حين ستعرف المرتفعات والهضاب العليا أجواء باردة نوعا ما، مع تكون كتل ضبابية محلية بالسواحل والسهول الأطلسية خلال الصباح والليل، وهبوب رياح رملية بالأقاليم الجنوبية وجنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي.

ستهب الرياح قوية نوعا ما إلى قوية من الشمال فوق الأقاليم الجنوبية وعلى السواحل الوسطى وجنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، بينما ستهب معتدلة إلى أحيانا قوية نوعا ما من الشمال عموما بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 3 و03 درجات بالمرتفعات، وما بين 03 و10 درجات بالمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول وغرب الأطلس والسفوح الجنوبية الشرقية، وفي حدود 10 إلى 16 درجة بباقي الأرجاء.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 04 و10 درجة بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 10 و16 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس وبهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول غرب الأطلس، وما بين 16 و22 درجة بمنطقة طنجة والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى والسفوح الجنوبية الشرقية والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية وبالسواحل، وما بين 23 و30 درجة بسوس وأقصى الجنوب الشرقي وجنوب البلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان على طول الساحل الأطلسي.