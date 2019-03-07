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كُتّاب وآراء
عامل إقليم ميدلت يتفقد قافلة طبية في قيادة إيتزر
تفقد المصطفى النوحي، عامل إقليم ميدلت، الخميس، رفقة المندوبة الإقليمية لوزارة الصحة بميدلت وعدد من المسؤولين المحليين والمنتخبين، القافلة الطبية، المنظمة في إطار عملية رعاية الموجهة خدماته لفائدة ساكنة قيادة إيتزر والدواوير المجاورة لها.
وحسب بلاغ للعمالة، فإن هذه الزيارة تأتي "للوقوف عن كثب على سير العملية، التي تأتي تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والمتمثلة في تقريب الخدمات الصحية والطبية من رعاياه الأوفياء، خلال فترة البرد والتساقطات الثلجية".
وأضاف البلاغ ذاته، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، أنه، خلال هذه الزيارة التفقدية، "قدمت للعامل والوفد المرافق له كافة الشروحات والتوضيحات حول طبيعة المهام التي تقوم بها هذه القافلة متعددة التخصصات والتي تندرج في إطار تنزيل محاور الدعامة الأولى من مخطط وزارة الصحة 2025، ولا سيما الشق المتعلق بتطوير الصحة المتنقلة بالعالم القروي، فضلا عن تسليط الضوء على نوعية التخصصات المتوفرة والأدوية التي تتوفر عليها صيدلية القافلة وسيستفيد من خدمات هذه القافلة الطبية ساكنة الجماعة الترابية إيتزر والدواوير المجاورة لها".
وأشاد العامل، حسب ذات البلاغ، بالمجهودات المهمة التي تقوم بها الأطقم الطبية والتمريضية التي تشرف على تدبير الخدمات الطبية بهذه القافلة، موردا: "أن الساكنة المحلية عبّرت للعامل عن سعادتها بهذه القافلة الطبية، التي تعكس حجم الاهتمام الذي يوليه الملك محمد السادس لرعاياه الأوفياء، فهي تعتبر قيمة مضافة في مسلسل النهوض بالأوضاع الصحية بالعالم القروي بهذا الإقليم".