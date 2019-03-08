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الرئيسية | جهات | تلاميذ في النقوب يرفضون تعنيف "أساتذة التعاقد"

تلاميذ في النقوب يرفضون تعنيف "أساتذة التعاقد"

تلاميذ في النقوب يرفضون تعنيف "أساتذة التعاقد"
محمد آيت حساين
الجمعة 08 مارس 2019 - 10:05

خرج عشرات التلاميذ والتلميذات الذين يتابعون دراستهم بالثانوية التأهيلية صلاح الدين الأيوبي، بجماعة النقوب إقليم زاكورة، الخميس، في مسيرة احتجاجية، نددوا من خلالها بالتعنيف الذي تعرّض له الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد.

التلاميذ أعلنوا تضامنهم مع الأساتذة المتعاقدين، الذين تعرضوا للتعنيف من قبل القوات العمومية، وصدحت حناجرهم بشعارات رافضة لـ"مختلف أشكال التعنيف في حق مربي الأجيال"، من قبيل "الشعب يريد إسقاط التعاقد"، و"الأستاذ بغا ترسيم.. والمخزن مالوا مخلوع"، وغيرها من الشعارات.

حليمة آيت بوبكر، تلميذة مشاركة في المسيرة التي جابت مركز النقوب، قالت إن الأساتذة يطالبون حقهم المتمثل في الترسيم في الوظيفة العمومية، ومطالبهم مشروعة، مشيرة إلى أن الأساتذة تعرضوا للعنف كأنهم "انفصاليين"، موضحة أن التلاميذ أعلنوا من خلال هذه المسيرة تضامنهم اللامشروط مع أساتذتهم وهم مستعدون الوقوف إلى جانبهم.

وأضافت التلميذة التي تتابع دراستها بالسلك الثانوي، في تصريح لهسبريس، "يجب على وزارة التعليم أن تجلس مع هؤلاء الأساتذة على طاولة الحوار؛ أولا من أجل إيجاد حلول مرضية للطرفين، وثانيا من أجل تمكين التلاميذ من حقهم في التمدرس"، وفق تعبيرها.

وقال مصدر مطلع لهسبريس إن تلاميذ الإعدادية بأملال قيادة النقوب نظموا بدورهم صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام المؤسسة، تضامنا مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد المعنفين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - لبيب وادي زم الجمعة 08 مارس 2019 - 10:23
الاساتدة الدين فرض عليهم التعاقد ؟!
هل امضوا العقد تحث طاءلة الإكراه، أم كانوا في حالة تخدير ، ام تحث تاتير التنويم المغناطيسي ؟؟؟
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-24
2 - محمد الجمعة 08 مارس 2019 - 10:27
العزة لهؤلاء تلاميذ زاكورة والنصر والتمكين للمظلومين
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16
3 - لهسن الجمعة 08 مارس 2019 - 10:32
لو تضامن جميع التلاميذ مع الأساتدة لكان هناك حل مستعجل لان حتى التلميد مصيره التعاقد
اولادهم يوظفونهم ويريسمونهم في وظائف عليا وحنا الطبقةا لكادحة يفرضون عليهم التعاقد
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9
4 - hogra الجمعة 08 مارس 2019 - 10:37
il faut soutenir ces profs pour obtenir leur droit ; Mercie à ses élèves pour leur soutien à leur profs , et j’espère que tous les élèves de toutes les régions du maroc manifeste leur soutien à leur profs , mème si je croit que cet lute des profs ne constitue qu'une partie des revendication de ce peuples piller et humilier , c'est pour quand l'unité du peuple marocain pour obtenir ses droits les plus élémentaire tel de savoir ou sont ses richesse SOLIDAIRE AVEC TOUS CEUX QUI LUTE POUR L'OBTENTION DE LEUR DROIT ET BRAVO LES JEUNES
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1
5 - واقعى الجمعة 08 مارس 2019 - 10:41
هده التلميدة تتحدت احسن من استادها ومع دلك لم يشفقو عليها وتركوها بدون دراسة طوال السنة رغم انهم يدافعون عن الباطل
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-3
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