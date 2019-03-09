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توقعات مديرية الأرصاد الجوية لطقس اليوم السبت

توقعات مديرية الأرصاد الجوية لطقس اليوم السبت
هسبريس - و.م.ع
السبت 09 مارس 2019 - 06:10

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، تكون كتل ضبابية محلية بوديان ملوية، وبالسواحل والسهول الأطلسية خلال الصباح والليل، فضلا عن طقس هادئ مع سماء صافية إلى قليلة السحب في مجموع المملكة.

وستهب الرياح قوية نوعا ما إلى قوية شمالية إلى شرقية بالجنوب الشرقي والمناطق الجنوبية الشرقية مع زوابع رملية في بعض المناطق وشمالية إلى شرقية معتدلة في باقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 3 و3 درجات بالمرتفعات، وما بين 3 و10 درجات بالمنطقة الشرقية والسايس والمناطق الشمالية الغربية وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول غرب الأطلس والسفوح الجنوبية الشرقية، وفي حدود 10 إلى 16 درجة بباقي الأرجاء.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 11 و16 درجة بالمرتفعات، وما بين 14 و19 درجة بالمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية، وما بين 21 و26 درجة بالسهول الشمالية الغربية والسفوح الجنوبية الغربية، وما بين 23 و28 درجة بالسواحل الوسطى وسوس والاقاليم الجنوبية وأقصى الجنوب الشرقي.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وما بين طنجة والعرائش، وهائجا ما بين العرائش والجرف، وهائجا إلى قوي الهيجان بالجنوب، وقوي الهيجان إلى جد قوي الهيجان ما بين كاب الغير وطانطان في الصباح.

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