حملة مجانية تستهدف مرضى الغدة الدرقية في وزان

هسبريس من الرباط

بمشاركة البروفيسور محمد روبال والبروفسيور سعيد أنجار وأطباء اختصاصيين في جراحة الأنف والأذن والحنجرة قادمين من المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، نظم المستشفى الإقليمي أبو القاسم الزهراوي بوزان حملة جراحية مجانية لفائدة أزيد من 10 حالات من مرضى الغدة الدرقية.

مصدر طبي أوضح لهسبريس أن الغاية من هذه المبادرات هي إتاحة الفرصة للمرضى الذين يقبلون على المشفى من ضواحي المدينة، وتخفيف الضغط على المركب الجراحي، إلى جانب ضمان استفادة المرضى من العلاج في الوقت المناسب.

وكشف الإطار الطبي نفسه أن 9 مريضات ومريضا رجلا استفادوا من عمليات جراحية من بين 20 حالة جرى فحصها، مؤكدا في الوقت نفسه أن "هذا النوع من العمليات الجراحية يتطلب مبلغا ماليا ضخما، لذا تم استهداف هذه الفئة بالضبط".

ونوه المصدر ذاته بمجهودات الأطر التمريضية العاملة بالمركب الجراحي وأطر التخدير والإنعاش في سبيل إنجاح هذه الحملة.