ورود وشكولاطة لنساء الشرطة في "دار الضمانة"

(أيوب صدور من وزان (صور عبد المومن حاج علي

خلدت أسرة الأمن بمدينة وزان اليوم العالمي للمرأة؛ وذلك بتنظيم حفل شاي على شرف موظفاتها وتقديم ورود وشكولاطة لهن برحاب المنطقة الإقليمية لـ"دار الضمانة".

النشاط استهل بقراءة رسالة المدير العام للأمن الوطني من طرف محمد الإدريسي، العميد الإقليمي، التي جاء فيها "أن الموعد هو تأكيد على الدور الأساسي للمرأة في بناء الأوطان وتربية الأجيال ودعم التنمية".

ونوهت الرسالة بـ"الدور المحوي للعنصر النسوي في سلك الشرطة، وبالمجهودات الجليلة لنساء الأمن، والمكانة المميزة التي أصبحت تحظى بها المرأة في المجتمع المغربي وتقلدها عدة مناصب كانت حكرا على الرجال".

وأبلغ الإدريسي تهاني وتبريكات المدير العام للأمن الوطني لنساء الشرطة بمختلف رتبهن، داعيا إياهن إلى مزيد من الرزانة واليقظة لحفظ أمن البلاد والعباد.