تكريم للنساء وتنويه بأدوارهن في المؤسسات بسطات

إبراهيم الحافظون من سطات

عرفت عدّة مؤسسات بإقليم سطات، كولاية أمن سطات وجامعة الحسن الأول ومستشفى سطات ومؤسسة مولاي إسماعيل التربوية، احتفالات وتكريمات وأنشطة فنية وثقافية تنويها بدور المرأة بمناسبة عيدها العالمي، الذي يصادف الثامن من مارس من كل سنة، استحضر فيها المنظمون مكانة المرأة في مجالات متعددة، مستعرضين في الوقت ذاته مجموعة من المكاسب التي حققتها للمساهمة في التنمية الذاتية والموضوعية.

واحتفت دار الفتاة بمدينة ابن أحمد، التي تقدم خدمات اجتماعية للفتيات القرويات المنحدرات من أسر معوزة بغية مساعدتهن على متابعة الدراسة وحمايتهن من الهدر المدرسي باليوم العالمي للمرأة، بحضور فعاليات عدة ومنتخبين وسلطات محلية وممثلين عن الأمن الوطني، وجرى تكريم كل من مديرة الدار بوشرى بوزيان، والسعدية صبري، إحدى العاملات بالمؤسسة، إلى جانب مستخدمات أخريات، اعترافا لهنّ بكل ما قدّمنه من خدمات للدار.

واعتبرت بوشرى بوزيان، إحدى النساء المكرّمات المحالة على التقاعد، في كلمة لها بالمناسبة، أن يوم عيد المرأة هو تجديد العهد بحقوق المرأة كاملة كما أعلنتها الأمم المتحدة، لكونها تلعب دورا كبيرا في كل الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية بشكل يؤثر في المجتمع لتحقيق التنمية الشاملة.

وفي السياق ذاته، عبّر أعضاء مكتب دار الفتاة بابن أحمد عن شكرهم لكل من مؤسسة التعاون الوطني والمحسنين، على المساعدات الخيرية التي يقدمانها للدار تشجيعا للمرأة على الجد والعمل، منوّهين بجدّية موظفي وموظفات الدار التي تعنى بشؤون المرأة بمنطقة مزاب ناحية سطات من أجل تعليمها وإدماجها في سوق الشغل خدمة لأسرتها ووطنها.