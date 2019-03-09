الأمن يحتفي بشرطيات خريبكة في "يوم المرأة"

صالح الخزاعي من خريبكة

احتفت مصالح الأمن الوطني بفي ريبكة باليوم العالمي للمرأة عبر تنظيم حفل لفائدة الشرطيات التابعات لمنطقة الأمن الإقليمي .

وافتتح العميد الإقليمي حسن خايا، رئيس المنطقة الأمنية للشرطة بخريبكة، الحفل بقراءة رسالة عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، "باعتبارها مناسبة سنوية لتجديد الشكر والثناء لفئة النساء".

وجاء في الرسالة أن "المدير العام للأمن الوطني، أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة أطر وموظفي الأمن الوطني، يتشرف بأن يتقدم بأسمى عبارات التهاني وأصدق التبريكات لكافة نساء الأمن الوطني بمختلف رتبهن وأسلاكهن، متمنيا لهن استمرار التألق والسداد، وموصول الصحة والهناء، وموفور السعادة والعافية".

وقال المسؤول الأمني إنه "يطيب للمدير العام للأمن الوطني بأن يعبر لكافة نساء الأمن عن خالص الشكر ووافر الامتنان لما يقدمن من أعمال جليلة وتضحيات جسيمة في سبيل ضمان أمن الوطن والمواطنين، وتوفير الأجواء الآمنة للتمتع بالحقوق والحريات، مبرهنات دائما عن حس مهني عالٍ، ومتحليات بخصال نبيلة ومهنية متميزة جعلت منهن دعامة قوية وركيزة أساسية في توطيد الأمن وتجويد الخدمات الشرطية المقدمة لعموم المواطنين والأجانب المقيمين والوافدين".

وأشار حسن خايا، في تلاوته للرسالة، إلى أن "الاحتفاء بالمرأة الشرطية وبالموظفات العاملات في صفوف الأمن الوطني هو تجسيد للعناية التي تحظى بها المرأة عموما، وهو أيضا تكريس للمكانة المتميزة التي تشغلها النساء في صفوف الأمن الوطني، بعدما ولجت المرأة الشرطية عن جدارة واستحقاق جميع التخصصات الشرطية وكافة المجالات الأمنية، بما فيها تلك المطبوعة بالتحدي ومقارعة الصعاب والمخاطر".

واحتفاء بالمرأة عموما، والشرطية بشكل خاص، وزّع العميد الإقليمي ورودا حمراء على كافة النساء الحاضرات بزيّهنّ المدني والرسمي، قبل أن يتم اختتام المناسبة بالتقاط صور مخلّدة للمناسبة، مع دعوة المحتفى بهنّ وباقي الحاضرين إلى حفل شاي.